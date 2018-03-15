面對惠台只能警告加正名 游梓翔：我方無計可施

2018-03-15 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書貼文表示，針對大陸的31項惠台措施，行政院因應方案一拖再拖，拿不出來。「警告」加「正名」，只是顯得我方無計可施而已。

貼文指出，「黨政人士」表示，因為「相關措施面向廣泛」，所以要花時間評估。「黨政人士」又說，評估的重點是「法律關係」、「國民權益」、「產業經濟影響」。在評估時將「法律關係」放第一位，是代表政府未來準備祭出法律手段，提醒赴陸民眾「違法」風險嗎？

於是一方面嘴上說「我政府不能禁止民眾選擇到大陸發展，但須提供充足風險評估資訊，供國人判斷」的漂亮話，一方面又努力暗示可能遭遇的法律風險，這就不是「風險勸說」或「道德勸說」，而是「可能違法」的警告甚至恐嚇了。

游梓翔貼文指出，因應方案還拿不出來，但「嘴硬方案」一個接一個。最新的「嘴硬方案」是——「為了不隨陸方起舞」，賴院長對「行政院內部」作了「口頭指示」——將來談到相關措施時，不可稱之為大陸「惠台」措施，要改說「對台」措施。

果然不愧是正宗「台灣正名」高手，把「惠」字消個音或用立可白塗掉，補個「對」字上去，大陸的「惠」台措施就立刻破功了，果然厲害！行政院內部說話要注意，如果不小心說了個「惠」字，最好自己也皮繃緊「風險評估」一下。除了賴神，誰能想出這種「改名改運」的神奇辦法呢？