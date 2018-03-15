惠台變「對台」 羅智強諷「老虎改成貓、英明佩服」

2018-03-15 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



行政院本周將公布大陸31項惠台措施的相關因應政策，為了不隨陸方所謂的「惠台」政策起舞，據報導，行政院長賴清德日前口頭指示行政院內部，將來談及陸方相關作為與公文往返時，不再以中國大陸「惠台」措施描述，而須改用「對台」作為措辭。

對此總統府前副秘書長羅智強在臉書貼文指出，「惠台」改「對台」，讓他想到一個笑話。

蔡英文和賴清德過山，遇到老虎，蔡英文很緊張，説：「老虎很厲害的。」

賴清德胸脯一拍，大步上前説：「總統，我有辦法！」

蔡英文很是高興，連忙問計。

賴清德得意一笑：「把這個老虎改名為貓，不就得了！」