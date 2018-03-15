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扁為子造勢站台 陳致中：會向中監申請

2018-03-15 15:26中央社 高雄15日電

陳水扁之子陳致中（右二）已投入民進黨高雄市議員初選，他打算在17日舉辦造勢晚會，...
陳水扁之子陳致中（右二）已投入民進黨高雄市議員初選，他打算在17日舉辦造勢晚會，並請陳水扁站台。 聯合報系資料照
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前總統陳水扁的兒子陳致中投入民進黨高雄市前鎮、小港區市議員選舉，他打算在17日舉辦造勢晚會，並請陳水扁站台。陳致中表示，今天會向台中監獄提出申請。

台中監獄副典獄長李進國下午受訪表示，尚未收到陳水扁提出相關申請，必須待收到申請文件，有具體活動內容才能評估。

陳致中在前鎮、小港區登記參選，計劃於17日晚上在憲德宮前舉辦「溫暖挺正義」陳致中競選市議員造勢晚會，也打算請陳水扁為站台輔選。

陳水扁目前是保外就醫的身分，中監禁止他政治活動；不過陳致中是扁的兒子，是否許可為兒子輔選，中監如何認定，備受關注。

陳致中告訴中央社記者，今天會向中監提出申請。

陳致中陳水扁

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