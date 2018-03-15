起訴書也須公開！政院通過草案 強化監督檢察官

2018-03-15 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院會今天通過「法院組織法」修正草案，將與司法院會銜函請立法院審議。修正草案明定，第一審判決後應公開起訴書。目前法律已規定法院必須公開裁判書，未來連檢察官的起訴書也必須對外公開。修正理由指出，公開起訴書是為透過資訊透明化，達到檢視檢察官起訴品質的目的，並強化社會公眾監督檢察官之職權行使。

此外，修正草案也規定，未來最高法院將分設「民事大法庭」、「刑事大法庭」，裁判法律爭議。最高法院各庭審理案件，對採為裁判基礎的法律見解，若評議結果認有見解歧異而應予統一必要，或認採為裁判基礎的法律見解具有原則重要性，由各庭須提案交民事大法庭、刑事大法庭裁判。修正草案也規定，當事人得促請受理案件的最高法院民事庭、刑事庭各庭，行使歧異提案的職權。

因應這項修正，目前的判例選編及變更制度，將予廢除。

行政院長賴清德在院會中提示，本次修正法院組織法第83條，增訂公開起訴書的規定，使公眾得以透過公開、透明的資訊，檢視檢察官的職務履行；另關於最高法院增設大法庭的制度，讓最高法院於審判權的作用內，能針對歧異見解及具有原則重要性的法律問題，統一法律見解，這將使終審法院裁判的法律適用一致，發揮促進法律續造的功能。

賴清德表示，這些都是回應人民期待的修正，有其必要性。他也請法務部積極與司法院及立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

關於公開起訴書部分，修正理由指出，檢察官在刑事訴訟程序中所擔綱的角色，非僅僅為一造當事人，更必須居於法律守護者的角色，為刑事訴訟案件的開啟及進行把關，從而，應透過資訊透明化，使公眾得藉由對起訴書所載犯罪事實及證據並所犯法條等事項為公開檢驗，以加強對檢察官履行法定性義務及客觀性義務之監督。

不過，考量無罪推定原則及被告受公平審判的權利，將限於第一審判決後始應公開起訴書，以兼顧公眾利益及當事人權益。另外，必須公開的起訴書，包含聲請簡易判決處刑書及經法院採納為判決基礎的追加起訴書、併辦意旨書。