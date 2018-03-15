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沒看錯 王炳忠憐憫陳為廷：失落的一代小綠衛兵

2018-03-15 13:39聯合報 記者程平╱即時報導

太陽花學運領導者之一的陳為廷，日前「敬告」大陸國家主席習近平的一番話，引發網友熱議，甚至遭到網友譏諷。新黨發言人王炳忠在臉書貼文，指他出自內心的憐憫陳為廷這位建中學弟。

王炳忠表示，現在當總統的當總統，做立委的做立委，忙著選議員的選議員，送到國外保護起來的也已經走人，還有每天爽領18趴的台獨教授！那些消費死去弟弟的、搭太陽花順風車的，當初幾個比陳衝？自己人的背叛，捧殺，「爆料」，以陳為廷名譟一時尚且如此，真的是失落的一代小綠衛兵。

王炳忠說，看到網上很多人轉陳為廷這段在法院外嘶吼的片段，多數人不是罵他就是酸他，包括昔日把他捧成英雄的「宅神」也來插一腳。但我卻有跟一般人不同的感受，反而愈來愈憐憫他。王並說，想想四年前，陳雖然也嘶吼，但卻是在國會議場、在教育部、在凱道數十萬人簇擁的高台上，多麼風光！

王說，四年過去了，原本和陳並列的夥伴林飛帆娶了嬌妻、到英國當高材生了，那個啥也沒衝過的洪慈庸做立委了，還有從反旺中到太陽花一路就是他們「老師」的黃國昌上位也就罷了，可林昶佐就因為跟李登輝、陳水扁關係好（或者是在大陸做會計師的媽媽跟中共關係好），所以也能卡到位、現在喊選市長嗎？

王炳忠惋惜，四年過去了，陳仍在嘶吼，而且只能藉著開庭，在街頭找記者來拍嘶吼。一度退出時代力量的陳，研究所被退學，現在只能又在時代力量黨團做助理棲身。或許是他高中時就在建中青年社聚會見過陳，因此一直比較關注陳，印象中陳本是比林飛帆更出名的戰將，從抗議陳雲林、反大埔、反旺中、到因為綠委邀陳備詢「罵部長」而聲名大噪，這些都早於太陽花以前，但最後收割的卻不是陳。

王炳忠說，不知道是不是因為血統不純？家世不好？最衝的陳為廷卻未如林飛帆被塑造成「領袖」。固然氣質本就有別，但長老教會出身的林飛帆，父親是台南鐵桿支持民進黨的「台商」，長年涉足地方政治，說穿了也是「樁腳」，比起父母早逝的陳為廷，當然「血統更純」。

王也質疑，很多人或又會說，誰叫陳為廷襲胸累犯，但為何陳為廷一說要選立委，這些黑資料就會被爆出來？民進黨和所謂「社運圈」，難道本來不知道嗎？王並說，陳為廷，只能在那街頭繼續嘶吼，就像早就被遺忘的「兩岸（兩國）監督條例」，還有「公投制憲」的口號一樣，直到他步入中年、老年，直到這一切被所有人遺忘......。

陳為廷日前「敬告」大陸國家主席習近平的一番話，引發網友熱議，甚至遭到網友譏諷。新...
陳為廷日前「敬告」大陸國家主席習近平的一番話，引發網友熱議，甚至遭到網友譏諷。新黨發言人王炳忠在臉書貼文，指他出自內心的憐憫陳為廷這位建中學弟。 圖/報系資料照
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陳為廷太陽花學運王炳忠

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