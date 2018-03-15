核二廠2號機重啟？估最快3月下旬滿載發電

2018-03-15 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



立法院教育及文化員會今天邀請原能會就「核二廠2號機大修後機組再運轉安全管制」做專案報告，專案報告結束後，原能會預計最快下周準備在台電的再啟動申請，而台電最快則在9天後滿載發電，預估3月下旬就能滿載發電。