1小時施政報告像「畢業演說」 陳菊：難道有第13年？

2018-03-15 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長陳菊今天向高雄市議會定期大會做施政報告並接受議員質詢，施政報告近1小時，歷數主政高雄12年來在高雄市推動的各項重要建設，並在結尾時從美麗島事件與高雄相識談起，強調這條鋪滿荊棘的執政路雖不輕鬆，但沒有辜負市民所託，「共同寫下這段12年的驕傲歷史」。旁聽的國民黨高雄市黨部主委韓國瑜認為這是「畢業演說」。陳菊則表示這是她在高雄最後一年，難道還有13年嗎？

高雄市議會目前進行的第二屆第七次大會，並不是此屆議會的最後一次大會，如果陳菊將市長任期做滿，這一次的施政報告應不是最後一次，但她在倒數第2次的定期大會施政報告中，把12年來為高雄市做的事以59分35秒向市民報告，即使她對可能北上接總統府祕書長的傳聞一律以「沒有討論」回應，國民黨議員聽完報告後仍認為陳菊在任期屆滿之前北上的機會很高，韓國瑜更說這就是陳菊的「畢業演說」。

陳菊被問到今天是不是「畢業演說」時表示，這是她在高雄的第12年，當市長的最後1年，難道有第13年嗎？

陳菊的施政報告分7個面向敘述，包括「打造宜居新生活串連城鄉」、「守護大地與河川」、「推動產業轉型與亞洲新灣區」、「保存文化資產」、「強化文化建設」、「提升城市光榮感」、「打破城市長期的沉痾」、「營造溫暖的友善城市」。

對於未來的高雄市政建設，陳菊分東高雄、北高雄、南高雄和高雄都會4大區域分述，盼市府團隊和未來市長能持續整治河川與海岸、增進排水效能、解決淹水問題，並改善景觀環境、打通道路，提升生活品質。

報告最後，陳菊說她3次市長選舉，有幸為市民服務12年，她珍惜，並感謝高雄市民的信任；執政的態度，始終戰戰兢兢、如履薄冰，因為，從體制外的反對者轉換成體制內的執政者，必須時時刻刻檢視理想的初衷和當初投身台灣民主運動的終極價值。

她表示，足以欣慰的是，這條鋪滿荊棘的執政路，雖不輕鬆，但我們沒有辜負市民所託，共同寫下這段12年的驕傲歷史。