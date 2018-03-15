親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠案過關
核二廠重啟報告
藍綠各黨拚選戰
北農休市生風波
政治
軍事
綜合

反制大陸惠台措施？公共工程嚴堵陸資

2018-03-15 13:35聯合晚報 記者陳熙文／台北報導

大陸日前祭出31項惠台措施，公共工程委員會3月5日發函，要求嚴審陸資參與政府採購...
大陸日前祭出31項惠台措施，公共工程委員會3月5日發函，要求嚴審陸資參與政府採購案。 圖／聯合報系資料照片
分享

國安敏感採購案 工程會發函嚴審

中國大陸日前祭出31項惠台措施，行政院預計明天宣布反制政策，公共工程委員會3月5日已發函全國機關及縣市政府，要求嚴審陸資參與政府採購案，若「在政治、社會、文化上具敏感性或影響國家安全」，得於招標時載明禁止在台陸資參與。

工程會證實，發文是希望透過解釋令，盼各機關斟酌，有在台陸資廠商參與時，是否會影響國安，也提醒機關可依政府採購法撤銷、廢止在台陸資參與資格。至於時間點是否因應對岸惠台政策？工程會解釋，會發出解釋令，是通盤檢討後，考量實務需要，沒有特別的原因。

至於國安敏感採購包含哪些項目？工程會指出，必須讓招標單位個案評估，以造橋為例，本身可能不涉及國安，但橋的地點可能涉及國安疑慮。參考經濟部投審會公告「具敏感性或國安疑慮之業務範疇」，其中能源、水資源、通訊傳播、緊急救援與醫院、中央與政府地方機關等8個項目，細項包括電能管理、行車控制、銀行業務、證券市場，和政府機關重要資通訊系統等。

中國大陸於2月28日公布惠台31項政策，鼓勵吸引台灣專業人才、高教人才赴陸發展。行政院長賴清德日前承諾本周開會提出因應對策。教育部長潘文忠在立法院答詢表示，現行國內公私立大學專任教師，以專案、專職方式到大陸任教明顯違法；衛福部也提醒具有公務人員身分醫師不得到對岸工作。

行政院工程會則迅速發文，引用「大陸地區人民來台投資許可辦法」第8條第2項第2款規定，希望各機關辦理政府採購案時，為免發生國安疑慮，要求機關應於招標文件載明不允許在台陸資廠商參與，依規定得撤銷或廢止其投資。

工程會指出，會發通函公文是考量到部分投標廠商雖是國內廠商，但是含有陸資，有可能影響國家安全，發文目的在於提醒各機關斟酌，有陸資廠商參與時是否影響國安。

大陸日前提出惠台措施，行政院今天舉行院會後記者會，發言人徐國勇(右)表示，近日將...
大陸日前提出惠台措施，行政院今天舉行院會後記者會，發言人徐國勇(右)表示，近日將說明台灣的因應之道，文化部長鄧麗君（左）也出席。 記者邱德祥／攝影
分享

國安潘文忠

相關新聞

性騷案法官輕判惹議 蔡總統也說話了

2018-03-15 14:41

沒看錯 王炳忠憐憫陳為廷：失落的一代小綠衛兵

2018-03-15 13:39

惠台變「對台」 羅智強諷「老虎改成貓、英明佩服」

2018-03-15 15:19

反核食公投 郝龍斌交1萬8750份連署書

2018-03-15 14:15

起訴書也須公開！政院通過草案 強化監督檢察官

2018-03-15 14:12

綠委：杜絕陸資參與政府採購案 忽略資安防護

2018-03-15 13:39

政府採購涉國安禁陸資 資深官員：如何查？

2018-03-15 13:39

不隨陸方起舞 政院避稱「惠台」改「對台」

2018-03-15 13:38

美新國務卿對我友好 外交部對未來台美關係樂觀

2018-03-15 13:13

1小時施政報告像「畢業演說」 陳菊：難道有第13年？

2018-03-15 13:08

陸祭31項措施 賴清德禁稱「惠台」該稱「對台」

2018-03-15 12:35

影／「要留著處理跟民進黨關係」 柯不同意陳景峻請辭

2018-03-15 12:26

陸資參與敏感政府採購案？綠委：留意陸VIE模式入台

2018-03-15 12:23

送出1萬8750份連署書　郝龍斌今啟動反核食公投

2018-03-15 12:20

高市國民黨團問可否代訂宜蘭1800元飯店？陳菊：謝謝

2018-03-15 11:56

嚴德發：續推募兵制 離目標差一萬人

2018-03-15 11:43

馬英九穿的KMT帽T換季了！蔣萬安、許淑華秀給你看

2018-03-15 11:30

高市議會國民黨團問是否接府祕書長？陳菊：沒討論

2018-03-15 11:17

砸百萬台灣觀光年曆卻一片空白？立委痛批

2018-03-15 10:56

影／陳歐珀暫不辭立委 若當選縣長宜蘭要補選

2018-03-15 10:53

郝龍斌率守護食安聯盟赴中選會遞交反核食品公投提案書

2018-03-15 10:22

電信代繳遊戲點數 欠費業者不能停話

2018-03-15 09:36

陳菊議會施政報告 韓國瑜坐鎮旁聽

2018-03-15 09:35

送陳為廷去北京面嗆習大大 網友集資幫他買機票

2018-03-15 09:17

年輕人想去中國發展 孫大千：政府限制只是垂死掙扎

2018-03-15 08:15

士林北投科學園區變花海？王鴻薇：撒花掩蓋施政無能

2018-03-15 08:04

婦聯會帳冊曝光 雷倩：社會不應以政治立場評斷是非

2018-03-15 01:03

國家機密保護法修正案 過初審

2018-03-15 00:40

扁盼為陳致中造勢站台 法部：中監全權處理

2018-03-15 00:40

國民黨控黨產會 違法扣押勞退專戶

2018-03-15 00:40

前瞻成引信 賴清德、朱立倫過招

2018-03-15 00:40

婦聯會捐款藍營辜家 雷倩：沒有評論

2018-03-14 22:54

扁揚言幫兒子站台選舉 法務部：不幫扁造勢

2018-03-14 21:54

陳水扁line朋友：3月17日 要為兒子陳致中站台

2018-03-14 21:12

推動「台灣隊」正名 紀政：我3次以台灣名義參加奧運

2018-03-14 21:05

稱台語是次文化語言？ 侯友宜澄清：是指黑道語言

2018-03-14 19:53

核電報告明登場 副總統邀綠委談軍人年改延至後天

2018-03-14 18:46

核二2號機再轉明報告 柯建銘：盼朝野互相尊重

2018-03-14 18:35

舊制退休金專戶遭凍 黨產會籲國民黨儘速申請後動用

2018-03-14 17:56
看更多

熱門文章

衛生紙喊漲案開出第1槍 公平會重罰大潤發350萬元

2018-03-14 15:38

中正預校麻辣女鮮師超美 軍官直呼好想回去讀預校

2018-03-15 08:08

送陳為廷去北京面嗆習大大 網友集資幫他買機票

2018-03-15 09:17

深澳電廠若商轉…「宜桃空汙 恐比新北嚴重」

2018-03-15 00:13

農委會稱吳音寧去留尊重北市 柯P：人是他們塞來的

2018-03-15 11:44

詹順貴關鍵一票 深澳電廠闖環評過關

2018-03-14 22:29

【重磅快評】鬥垮董事長 原來北農文青總座不外行

2018-03-14 17:05

衛生紙之亂公平會開罰350萬 大潤發回應了

2018-03-14 19:43

年輕人想去中國發展 孫大千：政府限制只是垂死掙扎

2018-03-15 08:15

燃煤電廠環評過關 新北環保局長劉和然憤而離席

2018-03-14 22:36

核二重啟？柯建銘：時空環境不一樣

2018-03-15 09:04

馬英九穿的KMT帽T換季了！蔣萬安、許淑華秀給你看

2018-03-15 11:30

婦聯會帳冊曝光 雷倩：社會不應以政治立場評斷是非

2018-03-15 01:03

環保署配合演戲「強行通過」 現場環團代表被氣哭！

2018-03-15 00:18

深澳燃煤電廠闖關成功 環團：點燃憤怒

2018-03-15 00:46

他投下關鍵一票！詹順貴：個人喜好不能凌駕法律

2018-03-15 11:19

環保署副署長投下關鍵一票 深澳燃煤電廠環評過關

2018-03-14 23:43

北農休市延燒 「拔吳」三國大戰

2018-03-14 23:55

公投爆炸年！選票恐厚如手冊 年底投到手軟

2018-03-15 08:00

打臉台電！深澳電廠污染模擬與學者差3倍 宜桃最嚴重

2018-03-14 18:20

319將滿14年…扁：傷口烙印還在 蔡英文做了多少

2018-03-14 17:18

美女士官「陪我」募兵法 嚴德發公開表支持

2018-03-15 09:45

洪耀福酸林姿妙：不會看公文 選縣長太為難太勉強

2018-03-14 17:51

欲平息衛生紙之亂 公平會為何要開罰大潤發？

2018-03-14 17:21

張永成：北市府農委會不挺「拔吳」 再出包自己承受

2018-03-14 21:35

加強東部第一線防空 鷹式飛彈今登綠島

2018-03-14 18:52

高市國民黨團問可否代訂宜蘭1800元飯店？陳菊：謝謝

2018-03-15 11:56

大潤發挨罰350萬 徐國勇：賣場貨源充足價格平穩

2018-03-14 16:28

影／綠島部署鷹式飛彈 提醒共機「I See You」

2018-03-14 16:18

休市延燒人事 北農發聲明強調吳音寧適任

2018-03-14 20:20

推動「台灣隊」正名 紀政：我3次以台灣名義參加奧運

2018-03-14 21:05

空軍20公釐機砲彈短少？空軍：美國買來就少一枚

2018-03-15 10:13

獨家／反制陸惠台31項政策？工程會發文嚴審採購案

2018-03-15 12:03

爭取民進黨嘉義縣長提名落敗 張明達「繼續擁抱群眾」

2018-03-14 16:47

陳水扁line朋友：3月17日 要為兒子陳致中站台

2018-03-14 21:12

公平會重罰大潤發350萬元 關鍵原因是這個

2018-03-14 16:55

性騷案法官輕判惹議 蔡總統也說話了

2018-03-15 14:41

我對美軍購提出採購F-35戰機 國防部長嚴德發證實

2018-03-15 09:53

反空汙卻擴建燃煤電廠？ 藍委批李應元、陳時中下台

2018-03-15 00:31

國防部資規司長陳正棋遭撤換 綠委：傷害執政黨

2018-03-15 13:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top