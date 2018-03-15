反制大陸惠台措施？公共工程嚴堵陸資

2018-03-15 13:35 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳熙文 ／台北報導



大陸日前祭出31項惠台措施，公共工程委員會3月5日發函，要求嚴審陸資參與政府採購案。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國安敏感採購案 工程會發函嚴審

中國大陸日前祭出31項惠台措施，行政院預計明天宣布反制政策，公共工程委員會3月5日已發函全國機關及縣市政府，要求嚴審陸資參與政府採購案，若「在政治、社會、文化上具敏感性或影響國家安全」，得於招標時載明禁止在台陸資參與。

工程會證實，發文是希望透過解釋令，盼各機關斟酌，有在台陸資廠商參與時，是否會影響國安，也提醒機關可依政府採購法撤銷、廢止在台陸資參與資格。至於時間點是否因應對岸惠台政策？工程會解釋，會發出解釋令，是通盤檢討後，考量實務需要，沒有特別的原因。

至於國安敏感採購包含哪些項目？工程會指出，必須讓招標單位個案評估，以造橋為例，本身可能不涉及國安，但橋的地點可能涉及國安疑慮。參考經濟部投審會公告「具敏感性或國安疑慮之業務範疇」，其中能源、水資源、通訊傳播、緊急救援與醫院、中央與政府地方機關等8個項目，細項包括電能管理、行車控制、銀行業務、證券市場，和政府機關重要資通訊系統等。

中國大陸於2月28日公布惠台31項政策，鼓勵吸引台灣專業人才、高教人才赴陸發展。行政院長賴清德日前承諾本周開會提出因應對策。教育部長潘文忠在立法院答詢表示，現行國內公私立大學專任教師，以專案、專職方式到大陸任教明顯違法；衛福部也提醒具有公務人員身分醫師不得到對岸工作。

行政院工程會則迅速發文，引用「大陸地區人民來台投資許可辦法」第8條第2項第2款規定，希望各機關辦理政府採購案時，為免發生國安疑慮，要求機關應於招標文件載明不允許在台陸資廠商參與，依規定得撤銷或廢止其投資。

工程會指出，會發通函公文是考量到部分投標廠商雖是國內廠商，但是含有陸資，有可能影響國家安全，發文目的在於提醒各機關斟酌，有陸資廠商參與時是否影響國安。