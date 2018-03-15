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陸祭31項措施 賴清德禁稱「惠台」該稱「對台」

2018-03-15 12:35聯合報 記者周佑政╱即時報導

行政院本周將公布大陸31項惠台措施的相關因應政策，知情黨政人士透露，大陸祭出所謂的惠台措施後，國安會曾開會討論因應措施，由於相關措施面向廣泛，最終定調由行政院召集相關部會研擬因應方案，大方向上是針對法律關係、對我國民權益，及整體產業經濟上的影響，逐一評估。

另據了解，為了不隨陸方所謂的「惠台」政策起舞，行政院長賴清德日前口頭指示行政院內部，將來談及陸方相關作為與公文往返時，不再以中國大陸「惠台」措施描述，而須改用「對台」作為措辭。

黨政人士指出，大陸提出對台措施，國內不應掉入「惠台」或「利中」的框架。行政團隊的因應做法，基本上是以國家利益為核心，進行整體評估。透過分析大陸對台相關措施的影響，其實也是對國內相關政策與國安領域的「再體檢」。

黨政人士舉例，美國國會設有美中經濟與安全審查委員會(USCC），目標並非阻止美方與大陸的往來，而是因兩國政經制度、外交與競爭關係不同，必須以國家為本位，縝密評估雙方各式經貿交流、科技合作、教育文化互動，對整體國土安全可能的產生影響。

熟悉兩岸的官員說，陸方惠台政策，希望得到拉攏人心的效果，甚至希望製造台灣內部官民對立。我政府不能禁止民眾選擇到大陸發展，但須提供充足風險評估資訊，供國人判斷。官員強調，過去兩岸透過協商達成的協議，大陸都能片面不遵守，遑論陸方單方面拋出的措施，風險勢必更高。

不過，官員也坦言，大陸惠台措施相對是在考驗、對比台灣的整體經濟環境是否夠健全；政府必須要有明確的態度，修訂相關投資法規，增加企業投資與留才的誘因，才能讓資金或優秀人才不被大陸磁吸。

國安會賴清德

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