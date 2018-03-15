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陸資參與敏感政府採購案？綠委：留意陸VIE模式入台

2018-03-15 12:23聯合報 記者陳熙文╱即時報導

行政院工程會日前通函發文，要求政府機關辦理涉及國安敏感的政府採購案應於招標文件上載明不允許在台陸資參與，依規定得撤銷或廢止其投資。民進黨立委余宛如則提醒，現行做法仍忽略資安防護，許多中國大陸廠商透過VIE協議控制的架構入台，政府採購法能不能夠做到全方位的保護有待觀察，應檢討資安機密單位的範圍，定義哪些採購和服務需要特別注意。

余宛如日前舉辦記者會指出，公股銀行的核心系統老舊，近年來為新業務需求陸續更新，憂心中國廠商可以低價得標，可能造成台灣民眾的個資，甚至國家金融資訊流向對岸。為因應相關風險，工程會日前發出公文，明言依照政府採購法，可排除在台陸資參與政府採購案投標。

對此，余宛如則表示，目前政府採購法杜絕陸資仍著重工程性質，及公司本身的背景，但忽略資安的部分，尤其陸資可能透過VIE的形式入台。

VIE協議控制模式始於2001年美國安隆事件，境內實體公司的股東可在境外設立A公司募資上市，再由境外上市實體設立B公司，B公司再回到境內設立子公司，與最終實體母公司簽署協議，達到協議控制。

VIE模式在中國蔚為流行，因為中國企業可藉此規避中國政府的限制，引進外資投資。然而，余宛如則擔心這樣有可能形成陸資入台的漏洞，等於陸企可在台找人頭成立公司，再簽合約達成協議控制，讓資本額僅數百萬的公司代理上億元陸企業的業務，同時避開投審會的審查。

如日前台灣蝦皮電商集團，被質疑雖是新加坡公司SEA集團的子公司，但SEA集團的最大股東為大陸的騰訊公司，持股高達39.7%，引發爭議。

余宛如認為，在難以揭露背景資格的情況下，政府可能在系統或網路設備的採購上忽略投標公司是否為陸資系統整合商的風險。她認為，很多機密單位其實不受政府採購法的規範，像是證交所等，工程會發出公文解釋令有警示提醒的作用，但不足以保障所有政府周邊單位對資訊產品或數位服務的採購。

余宛如呼籲，針對資安採購的機密防護，政府應該有效檢討，由國發會等主管機關具體列出哪些屬於列管單位，明確定義哪些採購和服務需要特別注意。

資安和服國安

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