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高市議會國民黨團問是否接府祕書長？陳菊：沒討論

2018-03-15 11:17聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市議會國民黨團今天在議會的市長施政暨質詢中追問高雄市長陳菊是不是要接總統府祕書長？陳菊對此都說，外界所有傳聞，有不同的意見，她都非常尊重，但目前沒有討論此事，如果有討論，一定會向議員報告。

高雄市議會國民黨團總召許崑源率先追問陳菊是否北上之事，議員黃紹庭、陳美雅問陳菊市長之職，會不會做好、做滿？陳菊沒有回答，但強調會盡高雄市長之責做好高雄市政。

對於高雄市議會國民黨團追問是否要接總統府祕書長，陳菊都表示「目前沒有討論」。記者...
對於高雄市議會國民黨團追問是否要接總統府祕書長，陳菊都表示「目前沒有討論」。記者楊濡嘉／攝影
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高雄市議會國民黨團追問市長陳菊是否要接總統府祕書長。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議會國民黨團追問市長陳菊是否要接總統府祕書長。記者楊濡嘉／攝影
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陳菊國民黨總統府

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