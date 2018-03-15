高市議會國民黨團問是否接府祕書長？陳菊：沒討論

2018-03-15 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市議會國民黨團今天在議會的市長施政暨質詢中追問高雄市長陳菊是不是要接總統府祕書長？陳菊對此都說，外界所有傳聞，有不同的意見，她都非常尊重，但目前沒有討論此事，如果有討論，一定會向議員報告。