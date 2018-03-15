砸百萬台灣觀光年曆卻一片空白？立委痛批

2018-03-15 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



立法委員林俊憲今天在立法院交通委員會質詢時說，觀光局2012年起、每年花上百萬元製作「台灣觀光年曆」網站，內容卻空虛，購物推薦行程只有1筆「台北東區及五分埔」，英、日、韓語版有「查不到資訊」的一片空白。

林俊憲說，觀光局回應購物推薦是由地方政府回報，因為各地沒有呈報，所以只列了台北兩個地方，「地方政府到底知不知道有這個網站？」觀光局長周永暉表示會檢討。