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郝龍斌率守護食安聯盟赴中選會遞交反核食品公投提案書

2018-03-15 10:22聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

反核公投領銜人國民黨副主席郝龍斌，上午率守護食安聯盟赴中選會遞交反核食品公投提案書。國民黨推動「護健康、顧未來」公投，目標年底九合一選舉時，同步進行反日本核災區食品進口與反空汙兩項公投，其中早已完成第一階段提案連署門檻的反核食公投，今天上午將正式前往中選會遞交反核災區食品公投提案書與連署書，正式啟動公投。

反核食公投領銜人國民黨副主席郝龍斌（左三）與立法院黨團總召林德福（左四）、立委黃...
反核食公投領銜人國民黨副主席郝龍斌（左三）與立法院黨團總召林德福（左四）、立委黃昭順（左二）、費鴻泰（右一）、台北市國中家長聯合會總會長許孝仁（左一）等人，上午赴中選會遞交反核食品公投提案書。記者林俊良／攝影
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反核食公投領銜人國民黨副主席郝龍斌（左四）與立法院黨團總召林德福（左五）、立委黃...
反核食公投領銜人國民黨副主席郝龍斌（左四）與立法院黨團總召林德福（左五）、立委黃昭順（左三）、費鴻泰（右一）、賴士葆（左二）、台北市國中家長聯合會總會長許孝仁（左一）等人，上午赴中選會遞交反核食品公投提案書。記者林俊良／攝影
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反核食公投領銜人國民黨副主席郝龍斌（左四）、立委黃昭順（左三）、費鴻泰（右一）、...
反核食公投領銜人國民黨副主席郝龍斌（左四）、立委黃昭順（左三）、費鴻泰（右一）、賴士葆（左二）、台北市國中家長聯合會總會長許孝仁（左一）等人，上午赴中選會遞交反核食品公投提案書。記者林俊良／攝影
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反核食公投領銜人國民黨副主席郝龍斌（左四）與立法院黨團總召林德福（左五）、立委黃...
反核食公投領銜人國民黨副主席郝龍斌（左四）與立法院黨團總召林德福（左五）、立委黃昭順（右一）、費鴻泰（左二）、賴士葆（左三）、台北市國中家長聯合會總會長許孝仁（左一）等人，上午赴中選會遞交反核食品公投提案書。記者林俊良／攝影
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公投反核核食

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