核二廠重啟專案報告 洪慈庸提變更議程

2018-03-15 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



立法院教育及文化委員會今天邀請原能會就「核二廠2號機大修機組再運轉之安全管制」做專案報告，質詢前，立委洪慈庸提出變更議程，認為台電及原能會應先在地方辦理說明會、立法院辦理公聽會後再進行專案報告，目前包括洪慈庸、民進黨立委黃國書、國民黨立委蔣乃辛、陳學聖等人進行程序發言。

洪慈庸表示，今天排核二2號機再運轉的議程，會議安排的正當性有待討論，造慣例上周五應就排定，但遲遲未拿到議程，直到周二、一早才收到議程通知，原能會報告也是昨天下午5點半送到辦公室來，這麼短的時間收報告「怎麼好好安排質詢？」應更謹慎合理的安排。

洪慈庸指出，核二2號機重啟執政黨需要清楚的說明這件事，台電、經濟部沒有告訴我們缺多少電，政府是否有窮亟一切辦法解決，或是直接就用核二解決問題，「重啟是對蔡總統非核家園的一大打擊」。

黃國書則說，今天的專案報告是應2016年國民黨委員臨時提案，當年包括柯志恩等等委員提臨時動議要求核二2號機審查完後，要向立法院報告，今天召委因前年的決議來排案，而是否有安全考量、應專案報告後再討論。

蔣乃辛說，原能會至今未主動提出申請，還排在業務報告中、沒有來文，代表行政院沒有要報告，而是立法院排報告要求立院運轉，「我不願意負這個責任，排這個報告不恰當」。並要求蔡政府道歉，選前騙選票，要求立院專案報告後再討論，今天排專案報告不恰當，立法院主動為原能會解套，要求今天不要專案報告。

陳學聖則呼籲，召委吳思瑤不要做歷史性的錯誤，堅持反對今天不可以有任何的專案；蘇巧慧則說，民進黨有3個不變，包括「非核家園期程不變、理想不變」、「核安要求監督」及「穩定供電」。

吳思瑤回應，今天排案依據是依當年由蔣乃辛等4位委員，要求原能會同意重啟核二2號機前，應向教文會提出專案報告，捍衛國會監督權限，而今天與業務報告排在一起，各委員會都有這樣的慣例。

表決時包括民進黨委員黃國書、張廖萬堅、鍾佳濱、蘇巧慧、李麗芬及蔡培慧等6位委員反對，因而未通過變更議程。