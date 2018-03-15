電信代繳遊戲點數 欠費業者不能停話

2018-03-15 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北一名婦人將手機給兒子玩遊戲，因使用GOOGLE PLAY商店產生「遊戲點數費用」，婦人認為當初未開通該項服務，不願付款而遭停話，婦人申訴後消保官行文給國家通訊傳播委員會，竟獲得該費用並非是電信服務項目，電信業者無權停話。

婦人向消保官申訴後，雙方開調解會表明願付月租費、不付小額付款費用，造成協商不成，事後婦人再打電話近1小時，要求消保官申訴期間電信業者不應該停用門號，最後消保官行文給國家通訊傳播委員會認定，因未繳遊戲點數費用而遭停話，是否違法。

國家通訊傳播委員會回文指出，GOOGLE PLAY商店的消費，並非使用電信服務所產生的電信費用，因此不適用電信公司的營業規章，「不應因逾期未繳費該費用而暫停門號使用」。

國家通訊傳播委員會指出，查電信公司的行動寬頻業務營業規章、行動寬頻業務服務契約，所提供的項目包括「撥打電話、上網服務、語音信箱、簡訊、加值、漫遊電信」，收取費用包括「月租費、通信費、保證金、暫停／恢復通信費、加值服務費」，以及第一類電信事業資費管理辦法的資費。