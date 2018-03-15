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陳菊議會施政報告 韓國瑜坐鎮旁聽

2018-03-15 09:35聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市議會今天進行市長施政報告暨質詢，國民黨高雄市黨部主委韓國瑜一早到議會坐國民黨團，他表示沒有踢執政黨館的意思，這可能是高雄市長陳菊最後一次施政報告，民進黨在高雄執政很久了，國民黨在野很久了，所以要到議會仔細聆聽到底民進黨的高雄市長對高雄市民做什麼承諾，做些什麼，做到什麼程度。

他說，國民黨團有所調整，能不能帶來新氣象，他也來關心。

另外即要推動里長看議員質詢的方法，希望里長回去之後為議員宣傳，告訴高雄市民議員為市民做了什麼，相信最終有良性互動，國民黨團運作起來也會有不一樣的感覺。

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜（左）今天到高雄市議會國民黨團坐鎮，聆聽高市長陳菊的施...
國民黨高雄市黨部主委韓國瑜（左）今天到高雄市議會國民黨團坐鎮，聆聽高市長陳菊的施政報告。右：國民黨議會黨團總召許崑源。記者楊濡嘉／攝影
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