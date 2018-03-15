陳菊議會施政報告 韓國瑜坐鎮旁聽

2018-03-15 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市議會今天進行市長施政報告暨質詢，國民黨高雄市黨部主委韓國瑜一早到議會坐國民黨團，他表示沒有踢執政黨館的意思，這可能是高雄市長陳菊最後一次施政報告，民進黨在高雄執政很久了，國民黨在野很久了，所以要到議會仔細聆聽到底民進黨的高雄市長對高雄市民做什麼承諾，做些什麼，做到什麼程度。

他說，國民黨團有所調整，能不能帶來新氣象，他也來關心。