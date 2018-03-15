送陳為廷去北京面嗆習大大 網友集資幫他買機票

2018-03-15 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



因太陽花學運中「318攻占立法院行動」，包括立委黃國昌、林飛帆、陳為廷等22名學運要角被起訴指，日前獲高院二審宣判無罪，陳為廷在聽完宣判後「敬告」大陸國家主席習近平「當你想動手，台灣人民會起身抵抗」。這一番話，現有網友在臉書發起「一人捐一元」，大家一起買機票送陳為廷去北京當面嗆習近平。

2014年立法院審查服貿協議過程備受外界質疑，引爆「318太陽花」學運，台北地檢署依妨害公務等多罪起訴要角黃國昌、林飛帆、陳為廷等22人，但台北地院判他們無罪，檢方上訴。高等法院3月13日二審宣判，駁回檢方上訴。

陳為廷在聽完宣判後「敬告」中國國家主席習近平，他說，這個判決在告訴習近平「你可以稱帝、可以無限期延長你的任期」，但台灣是個民主的國家，習不要想可以越雷池一步，「當你想動手，台灣人民會起身抵抗」，當人民起身抵抗，台灣這個民主國家的司法會保障人民的權利。

他還說，「不要小看台灣」，當中國想出手時，台灣人民會挺身而出，他同時也替香港的夥伴們打氣。

有網友在臉書發起「一人捐一元，送他去北京」活動，活動內容寫道，「一人捐一元買機票送台灣英雄陳為廷到北京天安門當面嗆習近平主席活動！希望大家熱烈支持這個偉大台灣年輕人的勇敢！」