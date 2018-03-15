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年輕人想去中國發展 孫大千：政府限制只是垂死掙扎

2018-03-15 08:15聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

媒體近日進行惠台措施民調，其中以年輕人認為大陸最友善，6成願意去發展。行政院也將對中國大陸「惠台31項措施」提出因應方案，前立委孫大千認為，政府任何異想天開的限制和障礙，只不過是井底之蛙的垂死掙扎罷了，並提出以下5點意見。

第一，在全球化的時代中，生產資源（包含人才、資金和資訊）的自由流通，已經是每一個國家都必須面對的殘酷現實。任何異想天開的限制和障礙，只不過是井底之蛙的垂死掙扎罷了！

第二，做為一個有志氣的政府，我們應該端出政策，改善環境，提供獎勵，留下本國的人才、企業、技術和資金，甚至更進一步的爭取全球的企業來台設廠，吸引外國的資金來台投資，挖角各國的人才來台工作。

第三，這些年來，台灣企業出走，資金外移，人才流失的情況早已相當嚴重。只不過由於政府長期沈迷於政治鬥爭之中，所以，既不以為意，也毫無知覺。

第四，中國大陸的「惠台31項措施」當然有其隱藏的政治計算和考量。但是，更值得政府慎重注意的是，這恐怕只是全球另一波「生產資源爭奪戰」的開始，將來世界各國都會提出各種不同的優惠政策，來爭取台灣的企業、技術、資金、和人才。請問，我們做好了應變的準備嗎？

第五，期待政府能夠以面對「全球賽局」的思維和格局，來進行全方位的佈局和變革，提升台灣的整體競爭力。而不是「小鼻子小眼睛」的陷在「兩岸對抗」的意氣之爭中而無法自拔。

孫大千西進

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