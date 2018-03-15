士林北投科學園區變花海？王鴻薇：撒花掩蓋施政無能

2018-03-15 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



北市舉辦關渡花海節，場地是士林北投科技園區用地，國民黨台北市長參選人、前立委丁守中昨與市議員王鴻薇會勘，批評園區進度已延宕，遲至109年後才能讓廠商進；王鴻薇說，拿寸土寸金的園區土地，撒草花種子，是掩飾柯市府無能、浪費閒置土地。

對於士林北投科技園區進度落後，北市地政局土地開發代理總隊長范乾峯說，士林北投科技園區配合「先建後遷」規畫，才會分兩期進行拆遷及工程，但安置的專案住宅工程，因承包商倒閉，延誤工程進度，現已重新招商並完工；目前正辦理第二期拆遷戶安置與地上物拆遷作業，另第一期工程已經在驗收階段。

丁守中指出，士林北投科技園區什麼都不缺，卻任由柯Ｐ牛步閒置三年。郝政府時期即規劃90.24公頃的區段徵收範圍，並進行拆遷、整地工程，整個科技園區內有高達24.9公頃的「科技產業專用區」，原定於106年便能開放廠商進駐，但柯市府沒有時間成本概念，最快要等到109年才能竣工。

王鴻薇說，現在園區整個招商都還沒啟動，沒有任何的上市櫃企業或公司跟台北市政府簽意向書，表示柯文哲整整混了4年，但卻締造一個「奇蹟」，把產業園區變成花海與綠地。

北市產發局則表示，目前士北科技園區T16、 T17、T18等這三處科技產業園區，由市府取得規畫，並主動辦理招商作業， 仍有區內有12戶原住戶居住，將安置於完工的的專案住宅，等原居住房屋搬遷後，109年即可完工，產發局明年會進行公告招商作業及辦理招商說明會。