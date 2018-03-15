婦聯會帳冊曝光 雷倩：社會不應以政治立場評斷是非

2018-03-15 01:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



遭行政院黨產會調查的婦聯會，過去十年的捐贈及政治獻金資料帳冊，已被立委完全掌握並陸續在媒體曝光，多達二十幾頁、細細靡遺的帳本隨時有可能「全都露」。

保有原始帳冊資料的婦聯會主委雷倩昨天深夜在臉書貼文，親自對此做出回應和說明。她認為，對符合婦聯會宗旨與相關法律的捐款，社會似不應僅以政治立場評斷是非。

雷倩表示，由於週刊聳動的標題，昨天多家媒體詢問婦聯會過去10年的捐款資料，並告訴她許多立委均有完整版本，令人吃驚！

雷倩表示，她於去年10月26日進入婦聯會常委會，對之前的捐款決策皆為聽說（hearsay），本不應也不宜評論。

雷倩指出，但任何對婦聯會會務的檢驗，應將其章程宗旨納入考量。婦聯會章程第三條明訂：「本會以聯合中華各界婦女，信奉三民主義，效忠中華民國，增進國軍福利，服務國家社會為宗旨。」對符合宗旨與相關法律的捐款，社會似不應僅以政治立場評斷是非。

雷倩指出，2月1日以後，對黨產會的要求，婦聯會不能置之不理，故委任律師協助諮詢，謹慎回應；對同仁的法律權益，婦聯會有義務保護，絕不能讓她們成為替罪羔羊，亦委任律師全程陪同。

雷倩表示，但即使有律師在場，問題參雜有大是大非、有法律責任、有長期情感，每位被約詢的會務人員拿捏取捨之煎熬，絕非街頭巷議或媒體名嘴所可以想像！

另外，雷倩指出，前主委辜嚴倬雲2月5日無預警辭去四個基金會的董事長所造成的震盪，在大家齊心協力下終於逐漸穩定，由各個基金會自行運作，陸續完成補選改選。昨天，排在最後一個的基金會也推舉了新的董事長。接下來，各基金會一邊要完成法定程序，一邊得要研擬會務如何延續的方案，一邊還要準備因應黨產會的調查。

雷倩指出，不是馬後砲，但辜媽媽本人原先主導的行政和解契約裡，對維護婦聯會的歷史、名譽及如何延續公益服務有極詳盡的安排。（這些有去年7月至10月底由辜媽媽親自主持的常委會記錄及她對內政部簽發的公文為證。）去年12月29日她經常委會授權簽署的備忘錄，完全延續以上指導原則。可惜行政契約今年1月31日被推翻，現在各個基金會得面對極大的不確定性，以及黨產會的調查。