前瞻成引信 賴清德、朱立倫過招

行政院長賴清德（左）昨天與新北市長朱立倫（右）進行前瞻基礎建設暨長照業務座談會，席間兩人頻頻交換意見。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

行政院長賴清德昨天到新北市參加前瞻基礎建設暨長照業務座談會，他表示，前瞻計畫雖無法獨厚新北市，但絕不敢虧待新北；對前副市長侯友宜提出捷運南北環、汐止民生線等計畫會不會列入前瞻，賴清德說，他與侯曾共事過，「絕對不會打臉侯副」。

新北市長朱立倫致詞時表示，新北是前瞻座談的倒數第二站，所謂「好酒沉甕底」，新北之前提出一千七百億前瞻計畫均未納入，後來經努力，新增了十七億元補助；雖已擺脫「零元俱樂部」，但僅為原規畫一千七百億的百分之一。他看著賴清德說，「相信不會只有一趴」，希望未來新北獲補助比例繼續增加。

「我人還沒有到，新北市的聲音我就聽到了！」賴清德說，新北立委不分藍綠在立院都對前瞻提出質詢，內容超過新北市府規畫，他身為新北孩子，雖無法獨厚新北市，但絕不敢虧待新北市，新北市提出好的計畫，行政院會妥善納入考慮。

賴清德隨即「劍指侯友宜」，笑著說外界可能比較關心新北市前副市長侯友宜提出的捷運南北環、汐止民生線，到底行政院會不會納入？或他會不會打臉侯副市長？他跟大家報告，「我絕對不會去打臉侯友宜副市長」。

賴清德說，他跟侯雖不能說感情深厚，不過侯受阿扁總統提拔，擔任刑事警察局長跟警政署長時，他剛好在立法院當黨團幹事長，彼此共事過，算舊識。他知道侯現在有很大的抱負，要承擔新北責任，「如果我擔任行政院長能夠為朋友加分的話，這一點我責無旁貸。」

座談會前，侯友宜在臉書針對前瞻軌道建設未納入新北多條捷運路線，向賴清德「要個說法」。對賴清德說不會虧待新北，侯友宜以捷運民生汐止線為例，指民汐線在新北端早已準備好，但北市還卡在環評，「我們的孩子會比台北市卡細漢嗎？」中央應盡快將民汐線納入前瞻。

交通部政務次長王國材指出，新北市有五個興建中軌道建設、另有七案申請中，全國最多，雖未納前瞻，但個案都加速進行；不過民生汐止線跟基隆輕軌有競合問題，萬大樹林中和線增加一七二億元經費，要有充足理由，北北桃生活圈計畫則需要注意與三鶯線路網重疊。