扁揚言幫兒子站台選舉 法務部：不幫扁造勢

2018-03-14 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



前總統陳水扁。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

針對保外就醫中的前總統陳水扁揚言要幫兒子陳致中選高雄市議員站台，法務部晚間回應，是否違規，由台中監獄全權處理。

法務部官員指出，扁雖舉前法務部長羅瑩雪的說法，指參與家人的活動是「人情」，不過，屆時扁的行止是否違反規定，要由主責機關台中監獄職權認定。

法務部官員表示，扁多次踩在紅線邊緣，監所均從寬認定，「他該謹守份際」；扁的外出行程由中監事前審核、事後認定，全部依法處理，法務部不隨之起舞，「不要幫他們造勢嘛！」