陳水扁line朋友：3月17日 要為兒子陳致中站台

2018-03-14 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



陳水扁（中）。記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook

在高雄市前鎮丶小港參選民進黨高雄市議員初選的前總統陳水扁的兒子陳致中，本月17日晚上將舉辦造勢活動，目前保外就醫的陳水扁透過和朋友互動的「新勇哥物語」表示，3月17日晚上一定會去為陳致中站台，因為法務部前部長羅瑩雪説過，扁雖禁輔選，如果為兒子陳致中站台，考量人情，會網開一面。

陳水扁的「新勇哥物語-45」內容如下：

［新勇哥物語］

阿扁：勇哥，請你幫我找一下2015年我離開鬼地方時，好像是法務部發言人陳銘堂次長說的，他講過阿扁如果要為兒子陳致中參選站台，基於人情之常是可以的。

致中這次參選高雄市前鎮小港選區議員黨內初選，民調抽到籤王第一週3/19～3/23晚上進行，致中是新人，民調提前相對不利。所以3/17（六）將辦搶救致中的造勢大會，我身為父親想去現場為兒子站台加油打氣。

勇哥：報告阿扁，我找到了，T台2015.1.6. 13:40新聞報導，還有影音呢！不是陳發言人說的，是部長羅瑩雪親自對媒體說的。

T台標題：「陳水扁遭禁輔選，為陳致中站台唯一例外」。

羅部長是這樣說的：

「考量人情，如果幫有意參選立委的兒子陳致中站台，會網開一面。」

勇三：不可以就是不可以。那是羅瑩雪部長說的，不是邱太三部長說的。何況羅部長說的是立委可以，沒有說議員也可以。

阿扁：3/17晚上一定去站台，勇三你就來現場抓好了！