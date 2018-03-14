推動「台灣隊」正名 紀政：我3次以台灣名義參加奧運

2018-03-14 21:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



「2020東京奧運台灣正名行動聯盟」發起「2020東京奧運台灣正名公投」，中選會今天舉辦聽證會。公投提案領銜人紀政表示，推動「台灣隊」正名，在國際賽事上有明確的理論依據，也有歷史的前例可循，所以「東京奧運會台灣正名公投」絕對不是所謂「諮詢性公投」。

出席聽證會的前台北體育學院校長楊忠和、中研院法律研究所研究員蘇彥圖等多位專家學者，也認為這是屬於「重大政策之創制」的全國性公投，中選會不應進行內容審查。

中選會今天舉辦聽證會，主要是針對紀政等人發起「以『台灣』（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運」全國性公民投票案，聽取專家學者意見，釐清是否符合公投法第2條第2項規定的「重大政策之創制」事項，以及是否為「諮詢性公投」？

依公投法規定，聽證會結束後，中選會須在30天內召開委員會議，審議公投提案，決定有無需要補正之處，否則該公投提案即可進入連署階段。

紀政表示，大部分台灣鄉親可能不知道，從1960羅馬奧運會開始，到1964東京奧運會、1968墨西哥奧運會，她曾參加過3屆奧運，都是以「台灣」名義參加；但1984年起，只能以「中華台北」名稱參加奧運。

她表示，在國際奧委會206個會員中，唯一不能以國旗、國歌、國名參與奧運的，就是台灣，讓人叫冤、叫屈，「各位，中華台北是我們的國名嗎？」「如果『中華台北』不是我們的國名，請大家一起為這次行動共同加油。」

紀政表示，2020年東京奧運是台灣第三次政黨輪替後的第一次奧運會，加上台日兩國長期友好，日本友台人士發起支持以「台灣隊」參加2020年東京奧運的連署，目前已有近10萬張連署，台灣應該把握機會，向國際社會表達在運動賽事中「正名」的深切期盼。

紀政強調，推動「台灣隊」正名一事，在國際賽事上有明確理論依據，也有歷史前例可循，所以「東京奧運會台灣正名公投」絕對不是所謂諮詢性公投。

她表示，根據奧林匹克憲章第30 條規定，國家奧會的名稱必須反映領土範圍和傳統，但目前「中華台北」的名義，並沒有反映我們的領土與傳統，事實上，很多台灣選手並非來自台北，因此，以「台灣」名義參與奧會，更符合奧林匹克憲章。

她還提到，1956年的墨爾本奧運，台灣是以福爾摩沙（Formosa）的名義參賽，加上1960到1968的三次奧運以「台灣」名義參加，證明有「歷史的先例」。

曾參與三一八學運的「妖西」劉敬文，今天擔任紀政的輔佐人。他在聽證會表示，「公投審議委員會」已經修法刪除，今天被通知參與聽證會，感到很錯愕。他認為，中選會不但不該針對公投提案進行實質審查，舉辦聽證會也可能對公投提案的連署時程造成壓縮。他承認，參與奧會的名稱並非我國單方面可以決定，但至少可以透過國際訴求，要求協商，「這是我們片面就可以做的」。

楊忠和表示，參與國際運動的名稱代表國家主權和尊嚴，2020年東京奧運即將到來，台灣運動員能否正名成功，全世界正拭目以待。