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核二2號機專案報告 藍喊杯葛綠甲動因應

2018-03-14 22:04中央社 台北14日電

立法院教委會15日邀請原能會進行核二廠2號機再轉專案報告，國民黨立委陳學聖揚言杯葛，時力立委洪慈庸則希望召開公聽會，民進黨團則甲動因應。

立法院教育及文化委員會15日邀請行政院原子能委員會主任委員謝曉星列席報告業務概況，暨「核二廠2號機大修後機組再運轉之安全管制」專案報告，並備質詢。

教委會成員、時代力量立委洪慈庸說，將會提出變更議程，要求讓專案報告暫停，等召開地方說明會與公聽會後，再安排專案報告。

時代力量立法院黨團總召徐永明說，還將要求原能會不是只向委員會「報告」即可，還必須委員會「同意」，才能讓核二廠2號機大修後機組再運轉，教委會的立委必須「表態」。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，核二廠2號機再轉問題，應該也由教育委員會、經濟委員會、社會福利及衛生環境委員會一起聯席，共同討論檢討包括產業與能源政策、核後端的處理等議題，才有意義，若只由教育委員會來負責，顯得有點不夠嚴謹。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀向中央社記者表示，民進黨要重起核二，就應針對台灣目前整體的缺電情形提出說明，核二在民國105年就已經完成歲修，去年一整年台電都沒有提出重起，在這個時機點提出，證明核二廠重起就是為民進黨面臨缺電的最後手段。

是否支持核二重起，李彥秀說，會視原能會明天提出的報告內容是否達到民眾對核安標準來決定。據了解，國民黨團明天將針對民進黨的能源政策連番質詢，也會視情況有其他反制的動作。

不過，李彥秀認為核二是重起，行政院長賴清德日前受訪時表示，核二廠2號機不是重起，是大修之後的再轉，機組並沒有封存，是大修後經過安全查核程序後申請再轉。

教委會成員、國民黨立委陳學聖說，建議黨團強力杯葛，要求民進黨團「沒有道歉，就沒有開會」，要求民進黨團說明，當年核二廠1號機反對重起的理由，先道歉、說明清楚再說。

民進黨立法院黨團總召柯建銘說，15日的教委會民進黨將甲動，對於在野黨提出的主張就看合不合理，見招拆招。

他說，這是立法院史無前例最尊重的一次，過去國民黨執政也沒有這樣做，希望大家不要再橫生枝節，要理性討論、互相尊重，也不要懷疑民進黨的反核立場。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純說，面對在野黨的各項訴求全力因應。她說，專案報告依照正常程序安排，何錯之有，何必道歉？且提案中只有針對教委會，沒有聯席的道理，提案也只要求專案報告，並沒有要求召開公聽會。

15日的會議主席、教委會召委、民進黨立委吳思瑤說，這項專案報告是依照國民黨立委蔣乃辛等人的臨時提案安排的，她尊重國會、尊重在野黨提案要求，希望在野黨能夠就核能的專業性、安全性來理性監督。

教委會召委、民進黨立委鍾佳濱說，2025非核家園是不變的，但不是說2018就要非核，舉例來說，軍中老兵要退伍了，還是要站衛兵，因為「新兵未報到，老兵要站哨」，核電2025要退役可以少站哨，但不是不站哨，不讓核二廠2號機再轉，是要逼得大家沒有電可以用嗎？

民進黨核二立法院

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