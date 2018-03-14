親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
人才西進誘因大
藍綠各黨拚選戰
北農休市菜價崩
政治
軍事
綜合

答案揭曉！F.I.R飛被換掉 新歌女主唱竟變成她

雙面諜中毒案 英宣布驅除23俄外交人員

陳副總統：政府致力實現 2025非核家園

2018-03-14 20:41中央社 台北14日電

副總統陳建仁。 圖／聯合報系資料照片
副總統陳建仁。 圖／聯合報系資料照片
分享

副總統陳建仁今天接見北歐退休基金投資再生能源計畫代表團，表示政府致力實現2025年非核家園目標，台灣正全力發展再生能源，期盼與訪團建立夥伴關係，共創「綠色」未來。

總統府會後發布新聞稿指出，陳副總統以英文致詞表示，北歐退休基金投資再生能源計畫代表團是台灣重要的合作夥伴，協助台灣能源產業轉型並實現未來的能源目標。

陳副總統指出，代表團明天將赴台中參加「臺歐風電產業國際高峰會」，政府致力實現2025年非核家園目標，此目標將對台灣的經濟、環境、國家安全及生活品質產生影響。

陳副總統認為，在化石燃料供應量減少的情況下，特別是對像台灣這樣的島嶼經濟而言，能源自主即成為重要的策略目標；隨著全球暖化日益嚴重，台灣身為國際社會的一員，必須採取負責任的行動，減少碳足跡，因此，台灣正全力發展再生能源。

陳副總統表示，總統蔡英文引領台灣前進，而行政院暨所屬部會、立法院及地方政府均給予全力支持，台灣的產業部門及學界如中國鋼鐵公司、台灣國際造船公司及建國科技大學等也參與其中。

陳副總統說，政府的作為已獲得廣大的民意支持，代表團可以從中了解台灣各界對再生能源所做的努力，而政府也正積極建構發展再生能源所需的基礎建設和投資環境。

陳副總統也提到，政府推動發展的再生能源與目前正全方位發展的能源產業自由化、產業轉型、基礎建設完善等其他重大政策之間息息相關。他強調，這些議題攸關台灣未來的經濟發展和國際競爭力，「綠能產業不僅是創新的推手，也能夠創造更多的就業機會。」

陳副總統表示，台灣政府、企業界和學術界共同投入，致力實現長期目標。代表團的合作對台灣非常重要，期待與他們建立長期互利的夥伴關係，共創「綠色」未來。

訪賓一行包括丹麥商務辦事處處長倪安升（Nicholas Enersen）、丹麥退休基金執行長裴德森（Torben Moger Pedersen）、丹麥國家出口信貸執行長伊柏安（Anette Eberhard）及哥本哈根基礎建設基金台灣區計畫董事長艾卓儒（Anders Eldrup）等人。

再生能源丹麥非核家園

相關新聞

監院最新財報出爐 柯建銘背債5千萬

2018-03-14 13:02

若陳菊接府秘書長是為輔選 林濁水：對國家與她都不好

2018-03-14 12:05

林濁水勸勿做非常重要的內臣總管 陳菊：會慎重思考

2018-03-14 11:40

最低工資法送不出來她負責 孫大千：又是一個蔡氏騙局

2018-03-14 08:11

扁揚言幫兒子站台選舉 法務部：不幫扁造勢

2018-03-14 21:54

陳水扁line朋友：3月17日 要為兒子陳致中站台

2018-03-14 21:12

推動「台灣隊」正名 紀政：我3次以台灣名義參加奧運

2018-03-14 21:05

稱台語是次文化語言？ 侯友宜澄清：是指黑道語言

2018-03-14 19:53

核電報告明登場 副總統邀綠委談軍人年改延至後天

2018-03-14 18:46

核二2號機再轉明報告 柯建銘：盼朝野互相尊重

2018-03-14 18:35

舊制退休金專戶遭凍 黨產會籲國民黨儘速申請後動用

2018-03-14 17:56

台銀凍結「舊制退休金專戶」 國民黨保留法律追訴權

2018-03-14 17:51

與陳其邁會面 陳菊勉：你心胸多大、世界就多大

2018-03-14 17:30

林佳龍簽千億MOU是一人公司？ 盧秀燕：應該道歉

2018-03-14 17:10

陸惠台遭恐嚇違法 羅智強：台灣淪落至此令人唏噓

2018-03-14 16:43

北市勞動局打臉黨產會 邱大展：台銀勿自甘淪附隨組織

2018-03-14 16:28

共諜案頻傳 立院初審洩密「敵對勢力」最重判10年

2018-03-14 16:15

【即時短評】林昶佐選北市 能逼出民進黨提名自己人？

2018-03-14 16:09

賴清德新北談前瞻 朱立倫：總算跳脫0元俱樂部

2018-03-14 16:01

前瞻座談過招 賴清德：我絕對不會打臉侯友宜

2018-03-14 15:55

賴清德：好希望新店耕莘是在台南

2018-03-14 15:33

金門大橋解約 監察院要調查

2018-03-14 13:53

拚反核食公投併年底大選 郝龍斌明正式提案

2018-03-14 12:31

綠委提修法 洩密給大陸最高關10年

2018-03-14 12:06

馬英九未移交馬習會公文？ 徐巧芯：誣指放話很Low

2018-03-14 12:03

太陽花318二審無罪 邱太三：無奈也遺憾

2018-03-14 12:03

黃國昌批司法院及法務部一再放縱不肖法官

2018-03-14 10:29

英語成第二官方語？學者：台灣有被英美殖民過嗎？

2018-03-14 10:10

葉俊榮：尊重太陽花判決 處理陳抗事件態度不變

2018-03-14 09:42

葉俊榮：尊重太陽花判決 但警察遇不法仍依法排除

2018-03-14 09:25

李扁馬三朝的神祕D槽 3個小秘書挖出來…

2018-03-14 08:00

婦聯會和黨產會進入司法大戰 雷倩緘默備戰

2018-03-14 02:55

接府秘書長？ 陳菊：沒有個人問題

2018-03-13 23:46

談大巨蛋 林洲民：遠雄不回台建中心審查不可能發照

2018-03-13 19:08

馬習會檔案未移交？馬辦痛駁：講些有邏輯的東西好嗎？

2018-03-13 19:03

影／《龍介台語小教室》頂港有名聲 下港有出名

2018-03-13 18:28

施壓飯店1800住萬元房？ 陳菊：不可能這樣做！

2018-03-13 17:55

林昶佐參選台北市長？他回：目前不排除

2018-03-13 17:29

中國惠台31項措施搶才 黃國昌：無疑是砸錢搶人

2018-03-13 17:15
看更多

熱門文章

衛生紙喊漲案開出第1槍 公平會重罰大潤發350萬元

2018-03-14 15:38

李扁馬三朝的神祕D槽 3個小秘書挖出來…

2018-03-14 08:00

最低工資法送不出來她負責 孫大千：又是一個蔡氏騙局

2018-03-14 08:11

第二位IDF戰機女飛官郭文靜 單飛出列

2018-03-14 04:20

休市開會全國農會沒意見？ 張麗善拿出公文打臉林聰賢

2018-03-14 11:36

不滿北農休市被泛政治化 陳景峻請辭北農董座

2018-03-14 11:24

周刊爆吳音寧後台硬 聯手柯P心腹鬥陳景峻

2018-03-14 10:58

鷹式飛彈運抵綠島畫面曝光？ 國防部：不便說明

2018-03-14 14:53

衛生紙之亂公平會開罰350萬 大潤發回應了

2018-03-14 19:43

國軍艾森豪夾克只能存活到本月底 大鵬美學掰了？

2018-03-14 10:22

【重磅快評】鬥垮董事長 原來北農文青總座不外行

2018-03-14 17:05

江啓臣：林佳龍花時間求證小道消息 難怪會被騙

2018-03-14 12:14

監院最新財報出爐 柯建銘背債5千萬

2018-03-14 13:02

當年大埔毀田引眾怒 立委：今天耕鋤為何不出聲？

2018-03-14 13:44

海軍爆採購弊案 偵訊前指揮官

2018-03-14 00:41

太陽花318二審無罪 邱太三：無奈也遺憾

2018-03-14 12:03

英語成第二官方語？學者：台灣有被英美殖民過嗎？

2018-03-14 10:10

「未爆彈」害選不下去？侯友宜：警察操守第一 內心坦蕩

2018-03-14 10:30

故宮南院成最大蚊子館？ 立委建議開放做瑜珈

2018-03-14 11:06

台北榮總併入陽明醫學院？ 段宜康：就看政院肯不肯

2018-03-14 12:07

惠台措施民調：年輕人認為大陸最友善 6成願意去發展

2018-03-14 10:59

透過司馬文武策反江啟臣？林佳龍：不會勉強人家

2018-03-14 10:50

陸客從六成跌至二成八 故宮：如此觀光結構才健全

2018-03-14 11:41

319將滿14年…扁：傷口烙印還在 蔡英文做了多少

2018-03-14 17:18

國民黨台北市長初選開始領表 鄭麗文宣布退出選戰

2018-03-14 13:37

大潤發挨罰350萬 徐國勇：賣場貨源充足價格平穩

2018-03-14 16:28

柯文哲國家定位說不清 林昶佐擬投入北市長選戰

2018-03-14 10:20

台旅法生效也難實現美高階將領來台 今年漢光還是他？

2018-03-14 11:12

影／綠島部署鷹式飛彈 提醒共機「I See You」

2018-03-14 16:18

切割吳音寧？ 林聰賢：任免在北農董事會不是農委會

2018-03-14 10:12

洪耀福酸林姿妙：不會看公文 選縣長太為難太勉強

2018-03-14 17:51

深澳電廠擴建 朱立倫：台電不能為發電忽略市民健康

2018-03-14 08:00

若陳菊接府秘書長是為輔選 林濁水：對國家與她都不好

2018-03-14 12:05

爭取民進黨嘉義縣長提名落敗 張明達「繼續擁抱群眾」

2018-03-14 16:47

民進黨招手 時代力量內部爆路線之爭？

2018-03-14 00:07

周錫瑋、侯友宜達共識 藍新北市長人選4月6日出爐

2018-03-14 00:07

大巨蛋這顆蛋…就是柯P選舉軟肋

2018-03-14 00:07

加強東部第一線防空 鷹式飛彈今登綠島

2018-03-14 18:52

婦聯會和黨產會進入司法大戰 雷倩緘默備戰

2018-03-14 02:55

陸惠台遭恐嚇違法 羅智強：台灣淪落至此令人唏噓

2018-03-14 16:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top