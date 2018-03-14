核電報告明登場 副總統邀綠委談軍人年改延至後天

2018-03-14 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



明天原能會主委謝曉星、台電董事長楊偉甫及經濟部長沈榮津將率相關官員針對核二廠2號機再轉進行專案報告，朝野都發出甲級動員，副總統陳建仁與黨籍立委討論軍人年金改革餐敘因此延期。民進黨團總召柯建銘表示，明天立法院有很多重要議程，因此建議餐敘延至周五，他也說，預估周五行政院代表會提出各種改革版本的精算數字。