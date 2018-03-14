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舊制退休金專戶遭凍 黨產會籲國民黨儘速申請後動用

2018-03-14 17:56聯合報 記者王寓中╱即時報導

針對台銀不讓國民黨動支「舊制退休金專戶」餘額，讓國民黨支付106年大量解雇案黨工的退休金及資遣費，國民黨痛批黨產會濫權、擴權。黨產會發言人施錦芳回應表示，依黨產條例規定，國民黨名下除正當財產外皆已被推定為不當取得財產，依法應向該會申請始可支用，針對本件舊制退休金專戶一事，依據勞動部勞動基金運用局所製作之「勞退舊制與新制之差異」說明以及最高法院相關判例，均載明退休金專戶所有權屬於雇主所有，因此依法應向本會申請始可支用。

施錦芳表示，自黨產會成立以來，國民黨已經依照「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第九條第一項正當理由及許可要件辦法」，數次申請動用其財產，相信國民黨對於相關程序及規定知之甚詳，黨產會不了解何以此次國民黨迄今仍不循正當程序向該會申請許可。

針對台北市勞動局所指稱台灣銀行援引黨產會函稱不得給付，黨產會嚴正聲明，該會自始並無扣押過國民黨設於台灣銀行之舊制勞退專戶。

施錦芳表示，黨產會基於保護勞工權益之立場，一再向國民黨表示，只要基於勞工權益之事項，只要透過依法規定之正當程序進行申請，一向會盡快准予動支，相關爭議也已向國民黨企業工會進行說明，她再度呼籲，依法此退休金專戶所有權屬於雇主，請國民黨盡速向該會申請動用。

國民黨黨產退休金

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