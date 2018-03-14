台銀凍結「舊制退休金專戶」 國民黨保留法律追訴權

2018-03-14 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨行管會主委邱大展。聯合報系資料照片／記者曾吉松攝影 分享 facebook

針對台銀不讓國民黨動支「舊制退休金專戶」餘額，讓國民黨支付106年大量解雇案黨工的退休金及資遣費，國民黨今天再度召開記者會，痛批黨產會濫權、擴權，台銀自甘墮落淪為黨產會下屬單位的作法枉顧勞工權益，國民黨對此甚感遺憾，同時將保留相關法律追訴權。

國民黨行管會主委邱大展表示，國民黨今天收到台北市勞動局發函，明確告知台銀及黨產會對於此事作法已涉有違反勞動基準法第56條第1項之規定，並要求台銀儘速辦理給付，明確打臉台銀及黨產會。

邱大展表示，對於黨產會濫權、擴權，台銀自甘墮落淪為黨產會下屬單位的作法枉顧勞工權益，造成大量勞工無法領取應有之法律保障，對此，國民黨甚感遺憾並保留相關法律追訴權，亦要求台銀依北市勞動局函復說明，儘速辦理給付作業。

國民黨指出，為辦理106年度大量解雇案，相關結算金核算條件歷經七次強制協商會議(黨產會皆有派人出席)，終於106年10月12日達成協議，並經台北士林地方法院於106年11月30核定，國民黨當日即積極向台北市勞動局洽商「舊制退休金專戶」餘額分配之辦理。於107年1月29日收到台北市勞動局函送台灣銀行核准該黨對於本次「適用勞動基準法舊制退休金年資」之大量解僱同仁依比例分配舊制退休金專戶餘額之申請，並請台銀惠予辦理給付事宜。

國民黨指出，當時適逢年關將近，對於台銀來電索取相關補件資料(共計三次)，均儘速辦理，以期該項給付能於年前盡速完成並發給相關同仁；後經了解台銀支票已開立完畢，國民黨於2月13日親赴該行欲請領支票，惟該行信託部給付科科長及副理竟稱因接獲黨產會賴姓承辦電話要求在本黨沒向黨產會以申請許可方式辦理前台銀不得支付，即暫停所有支付作業。

國民黨痛批，黨產會明知上述大量解僱案係經法院核定在案，並經台北市政府勞動局核准支付屬法定義務，款項既為勞工所有，依黨產條例第九條第一項之規定，根本不需該會許可同意即可先行支付(僅需事後備查)，且僅憑承辦口頭通知即可要求台銀止付，實屬違法、濫權。

國民黨並質疑，台銀在黨產會未出具公文書通知的情況下，僅憑黨產會賴姓承辦電話告知即拖延止付，自甘墮落淪為黨產會下屬單位，即便事後以公文詢問黨產會藉此卸責，這種行討好黨產會之實，卻枉顧勞工權益之行為，實在令人不齒。