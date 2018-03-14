與陳其邁會面 陳菊勉：你心胸多大、世界就多大

2018-03-14 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



立委陳其邁今天拜訪高雄市長陳菊，原定1小時的「雙陳會」，兩人談了近1個半小時，談話內容主要針對市議員輔選及市政建設交換意見。陳菊勉勵陳其邁「心胸有多大、世界就有多大」，盼大家為民進黨團結，好好整合。陳其邁則感謝陳菊支持，強調會延續陳菊市政。

陳其邁今天獨自一人走進市長室，會談結束後，兩人一起離開並受訪。陳菊笑說讓「少年ㄟ」先講，讓陳其邁先對外發言。

陳其邁說，今天主要向花媽請益，因為花媽12年施政，可說是「綠色執政，品質保證」的典範，未來有很多市政工作，要延續過去花媽的施政，他也了解到花媽12年來對高雄的盡心盡力，有很多值得他借鏡學習，未來要怎樣延續綠色執政、品質保證，對他來說是艱鉅挑戰，也是要承擔的重任。

陳其邁說，感謝花媽在施政和未來選舉的支持，花媽也特別提醒他，「胸襟有多大，世界就有多大」，他會謹記花媽提醒，用更謙卑的態度，向所有黨內同志和市民請益，幫民進黨在這次高雄市長選舉守住高雄，延續花媽執政。

陳其邁也說，對未來整合「樂觀期待」，他會用最謙卑態度面對，爭取最大支持。他也常與其他市長初選參選人通電話，大家都很善意，他現在要趕快把競選總部的架構定位，像趙天麟和管碧玲都很無私，不管在政策或總部成立上都願意提供幫助。

他並指出，花媽是台灣和高雄最重要資產，選舉一定要拜託花媽幫忙，這也是他今天來的目的之一。非常感謝花媽能夠全力相挺，對他來講，也代表他的責任更重，他必須在最短時間內地方組織起來，另一方面也要延續市府政策，趁他還是立委時，會跟中央爭取更多資源。

陳其邁說，兩人對話談了市府各項建設的進度，碰到哪些困難，需要中央哪些協助等，也談到民進黨高市議會過半的事，他要全力輔選民進黨議員。剛好今天抽籤抽到高雄第一個民調，也談到初選結束後，議員要如何整合、分工等。

陳菊表示，她跟其邁說，高雄市長初選競爭已經過去，新的優質接班已經產生，高雄市應該做為民進黨好的典範，因此輔選其邁、全力支持，這是市府團隊的責任。