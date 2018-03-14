319將滿14年…扁：傷口烙印還在 蔡英文做了多少

2018-03-14 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



再過幾天，就是三一九槍擊案14周年。前總統陳水扁在通訊軟體（LINE）群組貼文表示，14年過去了，「蔡英文也就任2年了，說要推動轉型正義，又為319案做了多少？」而他不幸遭受槍擊，傷口烙印還在，如今公義仍不存，「花妹、勇三政府能不汗顏嗎？」

三一九槍擊案發生在2004年3月19日下午，當天正是陳水扁尋求連任總統的競選活動最後一天，該事件造成陳水扁與當時副總統呂秀蓮身受輕傷，也讓「陳呂配」在隔天的投票結果險勝國民黨的「連宋配」，驚險贏得連任，但也引發陳水扁陣營是否「自導自演」的質疑。

陳水扁近來以「新勇哥物語」談論時事，文章中不時穿插「扁弟」、「勇哥」、「勇弟」、「小花」等角色，鋪陳文章對白；他並以「花妹」、「勇三」暗喻蔡英文總統、法務部長邱太三，透過評語發抒個人感想。

最新這篇「新勇哥物語」全文如下：

扁弟：在319暗殺事件14周年前夕，高雄市議員陳明澤特別送一本他多年前所寫的書「誰槍擊了台灣總統」給阿扁。

小花：陳議員湖內服務處正是阿扁當天中午用餐地方。阿扁在廁所先清洗臉上的炮灰，不會超過5分鐘。

勇弟：接下來阿扁在客廳與大家談笑風生，看他的模樣，像剛「自導自演」的人嗎？阿扁在離去前還在陳議員身上簽名，再站上宣傳車往台南市區掃街拜票去。

勇哥：319案14年過去了，馬英九上台也查了8年，沒辦法推翻檢警專案小組的偵查報告與台南地檢起訴書。蔡英文也就任2年了，說要推動轉型正義，又為319案做了多少？