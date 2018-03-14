親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
人才西進誘因大
藍綠各黨拚選戰
北農休市菜價崩
政治
軍事
綜合

雙北1280元吃到飽月票 作家怒批：柯文哲墮落了！

新竹地院人犯脫逃 監委要求司法院檢討

2018-03-14 18:03中央社 台北14日電

新竹地方法院去年發生一名何姓槍砲嫌犯脫逃意外。監察院今天通過調查報告，要求司法院、台灣高等法院、新竹地院應確實檢討法警人力不足及戒具使用問題。

監察院司法及獄政委員會今天審議通過監委林雅鋒、江明蒼的調查報告。監委調查指出，新竹地院在遷入新院區時，未及時改善新建大樓的各項安全維護漏洞，疏於危安事故防範及演練，也未與地區警察機關建立緊急通報機制。

監委說，事發當日適逢連續假期，僅有3名法警輪值。新竹地院戒護區因施作鎮定室工程，施工人員需攜入切割刀具等器材，卻未加派警力戒護，又輕忽戒護場所施工時的安全維護工作，對重大人犯不依規定施用戒具，毫無危安意識，勤務紀律鬆散。

監委調查，事發時法警的應變能力不足，處置失當，管制區門禁形同虛設，導致何姓人犯輕易取得施工用的大型美工刀，並由地下一樓的羈押室經人犯走道，逃竄至一樓法庭，再跑至走道，擊破玻璃後，穿越停車場逃逸無蹤，迄仍未緝獲，相關人員核有重大違失。

調查報告也指出，司法院應正視各法院法警人力不足、連續執勤時間過長等困境，就組織面、業務面及人力面進行全盤規劃。刑事訴訟法增訂深夜不訊問後，司法院及高院對於法警服勤時數上限及休息時間等，宜訂頒原則性規定，避免過勞。

調查報告說，此案法警遇人犯攻擊及脫逃時，除警棍外，欠缺可立即反制裝備，人犯脫逃時雖施用腳鐐，卻可如一般常人般行動敏捷。經查各法院法警應勤裝備種類及規格顯已過時，戒具由各法院依廠商型錄自行採購，規格不一，甚有部分法警自費購買防身器材供應勤之用，司法院及高院允應修正相關規範。

監委說，考量辣椒水對人身侵害性較小，如遇暴行或突發狀況可於近距離短時間反制，經內政部警政署列為員警應勤裝備，司法院及高院宜參酌可行性，督導各法院加強相關器材的教育訓練。

司法院監察院警察

相關新聞

監院最新財報出爐 柯建銘背債5千萬

2018-03-14 13:02

若陳菊接府秘書長是為輔選 林濁水：對國家與她都不好

2018-03-14 12:05

林濁水勸勿做非常重要的內臣總管 陳菊：會慎重思考

2018-03-14 11:40

最低工資法送不出來她負責 孫大千：又是一個蔡氏騙局

2018-03-14 08:11

核電報告明登場 副總統邀綠委談軍人年改延至後天

2018-03-14 18:46

核二2號機再轉明報告 柯建銘：盼朝野互相尊重

2018-03-14 18:35

舊制退休金專戶遭凍 黨產會籲國民黨儘速申請後動用

2018-03-14 17:56

台銀凍結「舊制退休金專戶」 國民黨保留法律追訴權

2018-03-14 17:51

與陳其邁會面 陳菊勉：你心胸多大、世界就多大

2018-03-14 17:30

林佳龍簽千億MOU是一人公司？ 盧秀燕：應該道歉

2018-03-14 17:10

陸惠台遭恐嚇違法 羅智強：台灣淪落至此令人唏噓

2018-03-14 16:43

北市勞動局打臉黨產會 邱大展：台銀勿自甘淪附隨組織

2018-03-14 16:28

共諜案頻傳 立院初審洩密「敵對勢力」最重判10年

2018-03-14 16:15

【即時短評】林昶佐選北市 能逼出民進黨提名自己人？

2018-03-14 16:09

賴清德新北談前瞻 朱立倫：總算跳脫0元俱樂部

2018-03-14 16:01

前瞻座談過招 賴清德：我絕對不會打臉侯友宜

2018-03-14 15:55

賴清德：好希望新店耕莘是在台南

2018-03-14 15:33

金門大橋解約 監察院要調查

2018-03-14 13:53

拚反核食公投併年底大選 郝龍斌明正式提案

2018-03-14 12:31

綠委提修法 洩密給大陸最高關10年

2018-03-14 12:06

馬英九未移交馬習會公文？ 徐巧芯：誣指放話很Low

2018-03-14 12:03

太陽花318二審無罪 邱太三：無奈也遺憾

2018-03-14 12:03

黃國昌批司法院及法務部一再放縱不肖法官

2018-03-14 10:29

英語成第二官方語？學者：台灣有被英美殖民過嗎？

2018-03-14 10:10

葉俊榮：尊重太陽花判決 處理陳抗事件態度不變

2018-03-14 09:42

葉俊榮：尊重太陽花判決 但警察遇不法仍依法排除

2018-03-14 09:25

李扁馬三朝的神祕D槽 3個小秘書挖出來…

2018-03-14 08:00

婦聯會和黨產會進入司法大戰 雷倩緘默備戰

2018-03-14 02:55

接府秘書長？ 陳菊：沒有個人問題

2018-03-13 23:46

談大巨蛋 林洲民：遠雄不回台建中心審查不可能發照

2018-03-13 19:08

馬習會檔案未移交？馬辦痛駁：講些有邏輯的東西好嗎？

2018-03-13 19:03

影／《龍介台語小教室》頂港有名聲 下港有出名

2018-03-13 18:28

施壓飯店1800住萬元房？ 陳菊：不可能這樣做！

2018-03-13 17:55

林昶佐參選台北市長？他回：目前不排除

2018-03-13 17:29

中國惠台31項措施搶才 黃國昌：無疑是砸錢搶人

2018-03-13 17:15

陳菊任總統府秘書長？林濁水：內臣權重必是亂世

2018-03-13 16:52

綠議員參選人酸黨黑道堂口化 吳辦：她用麥克風干擾

2018-03-13 16:45

潑漆噴生髮水事件後 賴揆：促轉委員名單本月出爐

2018-03-13 16:40

馬習會機密未交接? 羅智強：陰溝老鼠只敢匿名放話

2018-03-13 16:21
看更多

熱門文章

衛生紙喊漲案開出第1槍 公平會重罰大潤發350萬元

2018-03-14 15:38

李扁馬三朝的神祕D槽 3個小秘書挖出來…

2018-03-14 08:00

最低工資法送不出來她負責 孫大千：又是一個蔡氏騙局

2018-03-14 08:11

第二位IDF戰機女飛官郭文靜 單飛出列

2018-03-14 04:20

休市開會全國農會沒意見？ 張麗善拿出公文打臉林聰賢

2018-03-14 11:36

不滿北農休市被泛政治化 陳景峻請辭北農董座

2018-03-14 11:24

周刊爆吳音寧後台硬 聯手柯P心腹鬥陳景峻

2018-03-14 10:58

鷹式飛彈運抵綠島畫面曝光？ 國防部：不便說明

2018-03-14 14:53

江啓臣：林佳龍花時間求證小道消息 難怪會被騙

2018-03-14 12:14

監院最新財報出爐 柯建銘背債5千萬

2018-03-14 13:02

當年大埔毀田引眾怒 立委：今天耕鋤為何不出聲？

2018-03-14 13:44

國軍艾森豪夾克只能存活到本月底 大鵬美學掰了？

2018-03-14 10:22

海軍爆採購弊案 偵訊前指揮官

2018-03-14 00:41

英語成第二官方語？學者：台灣有被英美殖民過嗎？

2018-03-14 10:10

【重磅快評】鬥垮董事長 原來北農文青總座不外行

2018-03-14 17:05

「未爆彈」害選不下去？侯友宜：警察操守第一 內心坦蕩

2018-03-14 10:30

太陽花318二審無罪 邱太三：無奈也遺憾

2018-03-14 12:03

故宮南院成最大蚊子館？ 立委建議開放做瑜珈

2018-03-14 11:06

台北榮總併入陽明醫學院？ 段宜康：就看政院肯不肯

2018-03-14 12:07

透過司馬文武策反江啟臣？林佳龍：不會勉強人家

2018-03-14 10:50

陸客從六成跌至二成八 故宮：如此觀光結構才健全

2018-03-14 11:41

惠台措施民調：年輕人認為大陸最友善 6成願意去發展

2018-03-14 10:59

國民黨台北市長初選開始領表 鄭麗文宣布退出選戰

2018-03-14 13:37

柯文哲國家定位說不清 林昶佐擬投入北市長選戰

2018-03-14 10:20

台旅法生效也難實現美高階將領來台 今年漢光還是他？

2018-03-14 11:12

切割吳音寧？ 林聰賢：任免在北農董事會不是農委會

2018-03-14 10:12

民進黨招手 時代力量內部爆路線之爭？

2018-03-14 00:07

大潤發挨罰350萬 徐國勇：賣場貨源充足價格平穩

2018-03-14 16:28

周錫瑋、侯友宜達共識 藍新北市長人選4月6日出爐

2018-03-14 00:07

大巨蛋這顆蛋…就是柯P選舉軟肋

2018-03-14 00:07

深澳電廠擴建 朱立倫：台電不能為發電忽略市民健康

2018-03-14 08:00

影／綠島部署鷹式飛彈 提醒共機「I See You」

2018-03-14 16:18

若陳菊接府秘書長是為輔選 林濁水：對國家與她都不好

2018-03-14 12:05

婦聯會和黨產會進入司法大戰 雷倩緘默備戰

2018-03-14 02:55

林濁水勸勿做非常重要的內臣總管 陳菊：會慎重思考

2018-03-14 11:40

爭取民進黨嘉義縣長提名落敗 張明達「繼續擁抱群眾」

2018-03-14 16:47

319將滿14年…扁：傷口烙印還在 蔡英文做了多少

2018-03-14 17:18

陸惠台遭恐嚇違法 羅智強：台灣淪落至此令人唏噓

2018-03-14 16:43

白色情人節 侯友宜難得感性：是老婆疼我、不是我疼她

2018-03-14 11:11

與蔡壁如聯手鬥陳景峻？吳音寧秘書：會統一說明

2018-03-14 11:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top