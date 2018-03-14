北市勞動局打臉黨產會 邱大展：台銀勿自甘淪附隨組織

2018-03-14 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨去年大宗解雇黨工，其中有499位採勞退舊制員工必須支付6700萬元，但因國民黨黨產遭凍結，黨產會不同意解凍資產支付，雙方拉扯至今。台北市勞動局前天發函，要求台灣銀行盡速同意辦理給付，確保離職黨工退休權益。

國民黨行管會主委邱大展今天也公開批評，台灣銀行勿自甘淪為黨產會的附隨組織，罔顧勞工權益。邱也揚言，將盡快對黨產會違法公務員追究相關司法責任，並到監察院提出檢舉瀆職、濫權。

國民黨去年推動大宗解雇後，經七次強制協商，去年10月12日達成勞退結算金核算條件共識，並於去年11月30日經台北士林地方法院核定。台北市勞動局今年1月29日也函送台灣銀行核准以「舊制退休金專戶」餘額給付退休金。

邱大展表示，國民黨2月13日欲至台灣銀行請領支票，卻因黨產會承辦員一通電話，又暫停所有支付動作。

邱大展批評，黨工大宗解雇案法院核定在案，並經黨產會核定支付，也屬黨產條例所謂的法定義務，但卻仍阻擋台銀支付，已涉及違法、濫權。

邱大展說，勞動局前天發函指稱黨產會與台銀作法已經違反勞動基準法規定，國民黨要求台銀盡速完成給付作業，也將對黨產會保留法律追訴權。