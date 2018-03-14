傳領瑞士駕照家鄉地被標中國 外交部：無此事

2018-03-14 18:58 中央社 台北14日電



繼日前瑞典國稅局把原先使用的中華民國（台灣）名稱，更改為「台灣，中國一省」後，又傳出瑞士核發台灣人駕照，把家鄉地標為「中國」。外交部今天表示，經查證後，確認並沒有這樣的狀況。

自由時報等媒體日前報導，有台灣人反映瑞士蘇黎世監理所2月起核發台灣人駕照的家鄉地標誌由「台灣」改為「中國」。

外交部發言人李憲章今天回應表示，經駐瑞士代表處查證後，「確認並無此情事」。

李憲章指出，台瑞兩國相互承認駕照聲明自2007年8月1日生效以來，瑞士各邦公路監理單位核發台灣人駕照「家鄉地」都以「台灣」（TWN）登載。