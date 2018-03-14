【即時短評】林昶佐選北市 能逼出民進黨提名自己人？

2018-03-14 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



時代力量立委林昶佐。 聯合報系資料照片／記者林麒瑋攝影 分享 facebook

時代力量動作頻頻，最近不斷喊出要自推年底縣市長候選人，立委林昶佐也鬆口不排除參選台北市長，看似有意與台北市長柯文哲分道揚鑣。但此刻時代力量藉縣市長選舉製造話題，壓力最大的可能是民進黨，當各路人馬都對台北市長一戰躍躍欲試，民進黨身為執政黨又要如何找藉口對選民說明自己仍要繼續放棄首都？

民進黨是否繼續禮讓柯文哲，目前黨內有兩種聲音，也出現高層與基層落差，高層明白與柯文哲合作贏面最大，一直希望與柯文哲談判的時程往後壓，避免柯文哲再出亂子，但基層支持者卻已經受不了了，頻頻要求民進黨不要在首都缺席，因為柯文哲已經讓人含淚也投不下去。

比起民進黨，時代力量對於切割柯文哲更加急迫，尤其時代力量一直走在「偏獨」的政治光譜上，甚至接收了民進黨部分深綠選票，沒有本錢支持柯文哲說出的「兩岸一家親」、「家人還是家人」等兩岸主張，若民進黨最後選擇支持柯文哲，選擇與柯分道揚鑣的時代力量反而導致沒有「母雞」拉抬縣市議員選情，對時代力量來說反而是更不利的局面。

時代力量過去也曾與柯文哲站在同一陣線，但自從柯文哲陸續對兩岸發表較友善言論之後，內部也分為兩派意見，尤其核心意見認為時代力量不該再與柯文哲糾纏不清，其他黨員就算與柯文哲關係不錯，也只能默默接受，如今確認了「不再挺柯文哲」的路線，可想而知時代力量內部更迫切尋求民進黨其他「母雞」出現。

過去時代力量一直將重心放在國會，藉由監督兩大黨博得掌聲，一度與民進黨撕破臉。如今面對縣市議員選舉，時代力量在兩大黨夾殺之下，卻只能回頭期盼民進黨推出除了柯文哲之外的候選人。應證了政治場上沒有永遠的敵人，大綠、小綠仍可能再成為一時的朋友。