賴清德新北談前瞻 朱立倫：總算跳脫0元俱樂部

2018-03-14 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 黃日暉 ╱即時報導



行政院長賴清德14日下午赴新北市府參加「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，市長朱立倫一開場致詞時，新北申請前瞻1700億元「願景、未來式」的預算，結果常被戲稱為「0元俱樂部」，但去年9月至今，獲行政院核定新增17億元，「以前是0元」，現在則是「1%」

朱立倫強調，新北市爭取的「萬大樹林線第二期」、「環狀線的第二期」，以及「第二階段環評的汐止民生線」對於交通或城鄉建設都具有前瞻性，並舉「五股交流道改善」、「八里汙水廠提升」、「新店寶高路旁邊產業園區」等地方建設，對地方產生重大影響，期望中央與地方能一起努力，

賴清德表示，很高興自己能回到自己的出生地「新北」，強調前瞻建設「人還沒到就已經聽到聲音了」，許多立委之前已經在立院提出質詢和關心，甚至內容還超出原規劃，談到新北市前副市長侯友宜先前提捷運南北環和汐止民生線，政院是否納入前瞻，賴清德強調絕不會打臉侯友宜。

賴清德笑談自己雖跟侯友宜感情非深厚，但因侯友宜先前在阿扁總統執政時期，彼此有共事過，雖然侯友宜現在面對新北市長選舉挑戰，如果他能為老朋友提供一點加分效果，責無旁貸。