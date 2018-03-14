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前瞻座談過招 賴清德：我絕對不會打臉侯友宜

2018-03-14 15:55聯合報 記者祁容玉╱即時報導

行政院長賴清德今天下午率領行政院團隊，就前瞻基礎建設和長照2.0計畫，與新北市長朱立倫及市府團隊座談，日前新北市前副市長侯友宜在臉書針對捷運南北環、民生汐止線向賴清德「要說法」，賴清德致詞時回應「我絕對不會打臉侯友宜」，還指侯友宜由阿扁總統提拔當警政署長時，他曾在立院與侯共事，「如果我擔任行政院長，能夠為朋友提供一點加分的話，這一點我是責無旁貸。」

賴清德與朱立倫各自率領團隊談前瞻，會前致詞就火花四射。朱立倫說，去年前瞻提出時，新北獲得的都是延續性、例行行經經費，沒有納入新北爭取的1700億元計畫，經過努力，今年新增17億元，讓新北從「零元俱樂部」升級為1%，但希望未來新北市不會只有1%，會有很多趴。

「我人還沒有到，新北市的聲音我就聽到了！」賴清德則劍指侯友宜，強調外界關心新北市前副市長侯友宜提出的捷運南北環、汐止民生線到底行政院會不會納入，或他會不會打臉侯副市長，他跟大家報告，「我絕對不會去打臉侯友宜副市長」。

賴清德說，雖然他跟侯副市長不能說感情深厚，不過侯受阿扁總統提拔，擔任刑事警察局局長跟警政署長時，他剛好在立法院當幹事長，彼此有共事過，算舊識，他也知道侯現在有很大的理想抱負，要承擔新北責任，面對挑戰壓力一定比較大，「如果我擔任行政院長，能夠為朋友提供一點加分的話，這一點我是責無旁貸。」

賴清德也說，前瞻是擴大政府支出，希望帶動經濟發展，錢能不能發揮效果非常重要，他身為新北孩子，雖然沒有辦法獨厚新北市，他絕對不敢虧待新北市，新北市提出好的計畫，行政院會妥善納入考慮，具體回應。

行政院長賴清德（左）與新北市長朱立倫（右）各自率領團隊座談前瞻，會前致詞就火花四...
行政院長賴清德（左）與新北市長朱立倫（右）各自率領團隊座談前瞻，會前致詞就火花四射。記者祁容玉／攝影
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行政院長賴清德（左）與新北市長朱立倫（右）各自率領團隊座談前瞻，會前致詞就火花四...
行政院長賴清德（左）與新北市長朱立倫（右）各自率領團隊座談前瞻，會前致詞就火花四射。記者祁容玉／攝影
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賴清德侯友宜

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