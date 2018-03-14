瑞士將我駕照家鄉地標註改中國？ 外交部：無此事

2018-03-14 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



有民眾反映，瑞士蘇黎世監理所將我國人駕照的家鄉地標記，由「台灣」改成「中國」；外交部今天表示，經我國駐瑞士代表館查證後，確認沒有這件事。

媒體報導，有民眾反映，瑞士政府收到中國大陸的要求，蘇黎世監理所從今年2月開始，將核發我國人駕照的家鄉地標記，由「台灣」改為「中國」。

外交部表示，我國駐瑞士代表館查證後，確認沒有這件事，台瑞兩國相互承認駕照聲明自2007年8月1日生效以來，瑞士各邦公路監理單位核發我國人駕照「家鄉地」均以「台灣」(TWN)登載。