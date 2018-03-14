監院最新財報出爐 柯建銘背債5千萬

2018-03-14 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



民進黨團總召柯建銘。記者胡經周／攝影 分享 facebook

監察院最新一期《廉政專刊》第128期今日出爐，公布包含朝野40多位立委的財產申報資料。根據申報資料，朝野黨團總召財力似乎相差甚巨，國民黨團總召林德福和妻子擁有29筆不動產，存款加扣除債務仍有500多萬元，相較民進黨團總召柯建銘和妻子僅有5筆不動產，但卻背負超過5000萬元的債務。

根據《廉政專刊》第128期今天公布的申報資料，柯建銘和妻子共計申報1筆位於台北市信義區的土地，與4筆位於台北市信義區的建物，還有1輛兩千多cc的BENZ汽車和存款62萬6776元、有價證券52萬2180元、4筆保單，另因房貸等因素有高達5162萬1503元的債務。

相較林德福和妻子合計申報19筆土地均在新北市永和區，還有10筆建物也都在新北市永和區，另有1輛價值兩百多萬的LEXUS汽車、存款831萬1250元、有價證券150萬8000元、9筆保單，另因理財投資的周轉金債務281萬2307元。

此外，本次《廉政專刊》雖未登載立法院時代力量黨團總召徐永明的財產申報資列，不過根據此次申報資料，時代力量立委林昶佐和妻子合計申報3筆位於台北市大安和文山區的土地，還有3筆位於台北市大安和文山區的建物，以及存款849萬6898元、股票30230元，並購置傷害和終生險和事業投資共92萬。