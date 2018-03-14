拚反核食公投併年底大選 郝龍斌明正式提案

2018-03-14 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨將發動反核食公投。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

國民黨推動「護健康、顧未來」公投，目標年底九合一選舉時，同步進行反日本核災區食品進口與反空汙兩項公投，其中早已完成第一階段提案連署門檻的反核食公投，明天上午將正式前往中選會遞交反核災區食品公投提案書與連署書，正式啟動公投。

發起反核食公投的國民黨副主席郝龍斌辦公室發言人游淑慧說，明天上午9時，「守護食安公投聯盟」將遞交法定提案門檻10倍，共1萬8750份連署書給中選會，盼中選會尊重民意、尊重公投法精神，盡快審查通過，讓全案順利進入第二階段成案連署。

游淑慧說，只要中選會確定反核食公投成案，國民黨將在最短時間內，發動第二階段28萬成案連署，確保此次公投能在年底與九合一選舉併案投票。

明天上午，「守護食安公投聯盟」成員，包含前衛生署署長楊志良、國民黨團總召林德福、書記長李彥秀、立委廖國棟、賴士葆、費鴻泰與國中家長聯合總會長許孝仁，將一起前往遞交公投提案書與連署書。

游淑慧表示，這次推動反對核災區食品輸台理由有三，分別是台灣檢測人力不足、食品管制應採取最嚴格標準與不符合貿易平等互惠原則。

游淑慧說，若蔡政府真是重視民意、最會溝通政府，請總統蔡英文好好將反核食公投理由書看過一次，好好反省自己是否時刻把台灣人的利益放在優先第一位。

根據2017年統計，台日雙邊貿易總額為627.4億美元，我國對日出口為207.9億美元、進口為419.5億美元，我國對日貿易逆差高達211.6億美元；單以農林水產項目來看，台灣是日本第三大輸出國，每年台灣人跟日本購買超過300億台幣農林水產品，

郝龍斌表示，台灣並不欠日本人什麼，甚至可以說台灣尚有相當大的對日貿易談判空間，但民進黨政府這種犧牲全民健康、諂媚日本的態度，相信沒有一個台灣人能接受。