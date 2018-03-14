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綠委提修法 洩密給大陸最高關10年

2018-03-14 12:06聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

民進黨團總召柯建銘在立院司法及法制委員會進行國家機密保護法修法審案。記者林麒瑋／...
民進黨團總召柯建銘在立院司法及法制委員會進行國家機密保護法修法審案。記者林麒瑋／攝影
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共諜在台活動越來越頻繁，即便遭逮後卻屢獲輕判，引發高度國安疑慮。立院司法及法制委員會今審查「國家機密保護法修正草案」，依照提案內容，若洩漏或交付國家機密給予恐怖組織、外國、大陸地區、香港澳門或其派遣的人者，將從最高七年以下有期徒刑提高為十年。

民進黨團總召柯建銘會議中指出，國家安全保護法已經15年未修法，兩岸局勢也越來越緊張，針對法條修改或增加，期望法務部給予具體的建議和看法，讓國家安全法的修法能更加完善。

法務部指出，現行國家機密保護法針對刺探或收集依法第六條規定報請核定國家機密者的刑責處罰規定，僅就故意及未遂犯科以刑責。因應現在外國、大陸地區、香港、澳門的威脅，增訂修正條文規定以不論其犯罪類型或管道，均應論處。

法務部說明，同時考量刺探、收集屬絕對機密者或擬定等級屬絕對機密之事項者，足以使國家安全或利益遭受非常重大的損害，因此增訂修正加重其刑至二分之一。

民進黨團立委呂孫綾、陳明文、羅致政、劉世芳、姚文智等人，也主張將延長涉密人員出境管制不得逾三年的規定，修正為可延長兩次為限，最高九年，至於退離職或移交國家機密於保密期限未滿一年半者，出境時均應經申請管制核准。法務部則建議，延長期限以不得逾三年，並以一次為限。

司法院則建議，對於涉密人員出境管制期間，擴大為三年，且僅得視情形延長，不得縮減，同時涉及國家安全利益或機密的公務人員赴陸管制期間，也擴大為三年管制期，不得縮減。

民進黨香港澳門

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