若陳菊接府秘書長是為輔選 林濁水：對國家與她都不好

2018-03-14 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



前民進黨立委林濁水。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

前民進黨立委林濁在媒體評論，「不要為選舉安排陳菊當總統府秘書長」。林濁水今天受訪進一步說明，若陳菊接掌總統府秘書長，是為了年底的選舉，「對國家不好，對陳菊也不好」，陳菊若要輔選，應以黨職身分進行。民進黨人士則認為，陳菊接掌府秘書長，對蔡英文總統處理「政治事務」上會加分。

前總統府秘書長吳釗燮轉任外交部長後，遺缺由高雄市長陳菊接任的呼聲高，但由於年底將進行縣市長大選，外界認為這樣的人事安排，與選舉有關。林濁水說，選舉是政黨的事，必須由政黨去運作，如歐洲雙首長制國家的總統，在當選後會辭去黨職，上任後的角色是「超國家領袖」，不會再替黨輔選；我國憲政體制類似，總統或總統府秘書長也不應介入。

林濁水說，行政院長、國安局、縣市長的職權等在憲法有明文規定，但總統府卻沒有。我國憲政體制中，總統府沒有什麼地位，總統府秘書長只管內部事務，對外沒有行政權。前總統陳水扁時代，總統府秘書長是酬庸、是「冷藏庫」，行政院長卸任後可擔任府秘書長，擔任過府秘書長，也可能再擔任其他官職。

他表示，「陳水扁如此剽悍，但扁執政時擔任總統府秘書長的人，也不會敲鑼打鼓公開輔選」。未來若陳菊擔任府秘書長，卻要她去輔選，「是讓陳菊在一個不適合的位置、做不適合的事」。他強調，以陳菊的政治份量，即使不給予總統府秘書長職務，也不會減少她的輔選能量。

林濁水說，若蔡總統安排陳菊當府秘書長，又負責選務，藍綠對立性一定會升高，「中立與泛藍選民也會認為總統府在搞選舉」，對蔡總統2020年的連任，也會有負面影響。

民進黨人士則說，總統需要處理政策與政治，政策方面總統府與行政院都有專業的幕僚團隊，政治部分當然包括選舉，但更重要的是協調中央地方、國會、黨內不同意見，陳菊政治份量高，能替蔡總統在處理政治事務上加分。年底的選務會以黨中央為主，陳菊若擔任府秘書長，不見得會接觸選舉。