馬英九未移交馬習會公文？ 徐巧芯：誣指放話很Low

2018-03-14 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



近日有媒體報導，當年馬習會如何成形等最重要部分相關檔案付之闕如，質疑馬政府有隱藏未留給下任政府。 聯合報系資料照 分享 facebook

蔡政府「國安高層」近日向媒體表示，質疑前總統馬英九卸任後，未移交籌辦馬習會時包含如何「秘密接觸」等相關公文。馬卸任元首辦公室發言人徐巧芯今再鄭重澄清，馬政府時期兩岸都循正常官方管道溝通，而究竟哪份公文未交接，請蔡政府直言。

徐巧芯表示，蔡政府透過「國安高層」放話，還咬定馬政府時期兩岸溝通要靠「密使」，說法相當可笑，這種層次的放話攻擊馬英九，只不過凸顯蔡政府狹小心胸。

對於「公文有沒有移交？」徐巧芯指出，若馬英九卸任後有公文沒有移交，查詢公文往來記錄，必定查得到是漏掉了哪份文件，真有公文沒有移交，蔡政府怎麼可能像現在這樣只是誅心式的懷疑？

徐巧芯表示，馬英九卸任後，任內公文早已「全數移交」，手上已沒有公文或相關資料，今天蔡政府卻連「哪一份沒移交」都說不清楚，要馬怎麼回答？舉證公文未移交任在蔡政府身上，怎麼會反推給沒有公文在身的馬英九？

至於「兩岸溝通有無密使？」徐巧芯說，馬政府執政時期建立了兩岸官方溝通管道，「陸委會主委與國台辦主任可以直接會面，還需要什麼密使？」蔡政府「國安高層」放的「密使說」，難道是指控中華民國陸委會主委是密使？

徐巧芯批評，「馬習會」為何在新加坡舉辦，當時的陸委會主委夏立言都有公開說明，各媒體都有詳實報導，到底哪來的密使？蔡政府「國安高層」想像力未免太豐富。

徐巧芯揶揄，蔡政府「國安高層」每一個放話的點「都很Low」，很容易拆解；明明已執政兩年多，如果馬英九真有「機密文件未移交」的事，早就被殺得刀刀見骨，怎麼還會在此時透過「不具名的小角色」放話？