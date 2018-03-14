親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
人才西進誘因大
藍綠各黨拚選戰
北農休市菜價崩
政治
軍事
綜合

直播／《台北米其林指南2018》摘星名單公布！

21歲罹患漸凍症 霍金終其一生無緣諾貝爾

馬英九未移交馬習會公文？ 徐巧芯：誣指放話很Low

2018-03-14 12:03聯合報 記者周志豪╱即時報導

近日有媒體報導，當年馬習會如何成形等最重要部分相關檔案付之闕如，質疑馬政府有隱藏...
近日有媒體報導，當年馬習會如何成形等最重要部分相關檔案付之闕如，質疑馬政府有隱藏未留給下任政府。 聯合報系資料照
分享

蔡政府「國安高層」近日向媒體表示，質疑前總統馬英九卸任後，未移交籌辦馬習會時包含如何「秘密接觸」等相關公文。馬卸任元首辦公室發言人徐巧芯今再鄭重澄清，馬政府時期兩岸都循正常官方管道溝通，而究竟哪份公文未交接，請蔡政府直言。

徐巧芯表示，蔡政府透過「國安高層」放話，還咬定馬政府時期兩岸溝通要靠「密使」，說法相當可笑，這種層次的放話攻擊馬英九，只不過凸顯蔡政府狹小心胸。

對於「公文有沒有移交？」徐巧芯指出，若馬英九卸任後有公文沒有移交，查詢公文往來記錄，必定查得到是漏掉了哪份文件，真有公文沒有移交，蔡政府怎麼可能像現在這樣只是誅心式的懷疑？

徐巧芯表示，馬英九卸任後，任內公文早已「全數移交」，手上已沒有公文或相關資料，今天蔡政府卻連「哪一份沒移交」都說不清楚，要馬怎麼回答？舉證公文未移交任在蔡政府身上，怎麼會反推給沒有公文在身的馬英九？

至於「兩岸溝通有無密使？」徐巧芯說，馬政府執政時期建立了兩岸官方溝通管道，「陸委會主委與國台辦主任可以直接會面，還需要什麼密使？」蔡政府「國安高層」放的「密使說」，難道是指控中華民國陸委會主委是密使？

徐巧芯批評，「馬習會」為何在新加坡舉辦，當時的陸委會主委夏立言都有公開說明，各媒體都有詳實報導，到底哪來的密使？蔡政府「國安高層」想像力未免太豐富。

徐巧芯揶揄，蔡政府「國安高層」每一個放話的點「都很Low」，很容易拆解；明明已執政兩年多，如果馬英九真有「機密文件未移交」的事，早就被殺得刀刀見骨，怎麼還會在此時透過「不具名的小角色」放話？

徐巧芯馬英九國安馬習會

相關新聞

監院最新財報出爐 柯建銘背債5千萬

2018-03-14 13:02

林濁水勸勿做非常重要的內臣總管 陳菊：會慎重思考

2018-03-14 11:40

最低工資法送不出來她負責 孫大千：又是一個蔡氏騙局

2018-03-14 08:11

若陳菊接府秘書長是為輔選 林濁水：對國家與她都不好

2018-03-14 12:05

婦聯會和黨產會進入司法大戰 雷倩緘默備戰

2018-03-14 02:55

拚反核食公投併年底大選 郝龍斌明正式提案

2018-03-14 12:31

綠委提修法 洩密給大陸最高關10年

2018-03-14 12:06

太陽花318二審無罪 邱太三：無奈也遺憾

2018-03-14 12:03

黃國昌批司法院及法務部一再放縱不肖法官

2018-03-14 10:29

英語成第二官方語？學者：台灣有被英美殖民過嗎？

2018-03-14 10:10

葉俊榮：尊重太陽花判決 處理陳抗事件態度不變

2018-03-14 09:42

葉俊榮：尊重太陽花判決 但警察遇不法仍依法排除

2018-03-14 09:25

李扁馬三朝的神祕D槽 3個小秘書挖出來…

2018-03-14 08:00

接府秘書長？ 陳菊：沒有個人問題

2018-03-13 23:46

談大巨蛋 林洲民：遠雄不回台建中心審查不可能發照

2018-03-13 19:08

馬習會檔案未移交？馬辦痛駁：講些有邏輯的東西好嗎？

2018-03-13 19:03

影／《龍介台語小教室》頂港有名聲 下港有出名

2018-03-13 18:28

施壓飯店1800住萬元房？ 陳菊：不可能這樣做！

2018-03-13 17:55

林昶佐參選台北市長？他回：目前不排除

2018-03-13 17:29

中國惠台31項措施搶才 黃國昌：無疑是砸錢搶人

2018-03-13 17:15

陳菊任總統府秘書長？林濁水：內臣權重必是亂世

2018-03-13 16:52

綠議員參選人酸黨黑道堂口化 吳辦：她用麥克風干擾

2018-03-13 16:45

潑漆噴生髮水事件後 賴揆：促轉委員名單本月出爐

2018-03-13 16:40

馬習會機密未交接? 羅智強：陰溝老鼠只敢匿名放話

2018-03-13 16:21

保證7年內20％再生能源 賴揆：大家會吃驚政府效率

2018-03-13 16:17

馬習會有檔案未移交？ 洪孟楷：蔡都執政兩年還提？

2018-03-13 16:15

羅智強：周美青若出來選台北市長 我吞曲棍球

2018-03-13 16:15

影／廢除中正紀念堂，是轉型正義還是加深對立？

2018-03-13 16:12

包正豪諷段宜康卑劣：桂冠與否不是曲棍球說得算

2018-03-13 15:58

核二廠重啟打臉反核價值？賴揆：不違反非核家園目標

2018-03-13 15:44

豈止北農文青總經理？他砲這三個職務酬庸衰到小老百姓

2018-03-13 15:18

發放重陽敬老津貼 柯P：白痴政策但買票有效

2018-03-13 14:57

時代力量提宜蘭縣長名單？ 林郁容：一直都在準備

2018-03-13 14:48

結婚24年 段宜康三招保命

2018-03-13 14:39

陸刪國家主席任期限制 馬英九：外界印象不好

2018-03-13 14:37

最低工資法年底送政院 許銘春：送不出來我負責

2018-03-13 14:05

接任府秘書長？陳菊：任何考量沒有個人問題

2018-03-13 13:48

吳音寧、吳怡青及呂孫綾 遭諷「父酬者聯盟」

2018-03-13 13:24

綠委提布袋港變離島設免稅區 賴清德：再討論

2018-03-13 13:21
看更多

熱門文章

吳音寧、吳怡青及呂孫綾 遭諷「父酬者聯盟」

2018-03-13 13:24

豈止北農文青總經理？他砲這三個職務酬庸衰到小老百姓

2018-03-13 15:18

李扁馬三朝的神祕D槽 3個小秘書挖出來…

2018-03-14 08:00

第二位IDF戰機女飛官郭文靜 單飛出列

2018-03-14 04:20

她想簽陸軍志願役賺錢 網友：想賺錢就來海軍

2018-03-13 17:09

不滿北農休市被泛政治化 陳景峻請辭北農董座

2018-03-14 11:24

馬習會有檔案未移交？ 洪孟楷：蔡都執政兩年還提？

2018-03-13 16:15

最低工資法送不出來她負責 孫大千：又是一個蔡氏騙局

2018-03-14 08:11

談大巨蛋 林洲民：遠雄不回台建中心審查不可能發照

2018-03-13 19:08

周刊爆吳音寧後台硬 聯手柯P心腹鬥陳景峻

2018-03-14 10:58

萬金將部署新型長程反制飛彈？空軍15日爭取地方支持

2018-03-13 16:56

陳菊任總統府秘書長？林濁水：內臣權重必是亂世

2018-03-13 16:52

首談吳音寧 推薦人陳吉仲：要對外講清楚

2018-03-13 18:41

馬習會檔案未移交？馬辦痛駁：講些有邏輯的東西好嗎？

2018-03-13 19:03

藍嘉義市分裂 陳以真陣營：誰都不幫

2018-03-13 14:25

國軍義務役已經停徵 部隊仍有三萬人缺口

2018-03-13 17:47

侯友宜：周錫瑋7年多來對我不關心

2018-03-13 13:56

休市開會全國農會沒意見？ 張麗善拿出公文打臉林聰賢

2018-03-14 11:36

馬習會機密未交接? 羅智強：陰溝老鼠只敢匿名放話

2018-03-13 16:21

英語成第二官方語？學者：台灣有被英美殖民過嗎？

2018-03-14 10:10

海軍爆採購弊案 偵訊前指揮官

2018-03-14 00:41

飛彈襲台民眾也能預警 「空中威脅告警系統」建置完成

2018-03-13 18:12

國軍艾森豪夾克只能存活到本月底 大鵬美學掰了？

2018-03-14 10:22

大陸高薪挖角台灣教授、博士 賴揆提3問

2018-03-13 13:50

「未爆彈」害選不下去？侯友宜：警察操守第一 內心坦蕩

2018-03-14 10:30

透過司馬文武策反江啟臣？林佳龍：不會勉強人家

2018-03-14 10:50

施壓飯店1800住萬元房？ 陳菊：不可能這樣做！

2018-03-13 17:55

保證7年內20％再生能源 賴揆：大家會吃驚政府效率

2018-03-13 16:17

發放重陽敬老津貼 柯P：白痴政策但買票有效

2018-03-13 14:57

陸重金搶才 台大：政府禁得了？

2018-03-13 13:43

民進黨招手 時代力量內部爆路線之爭？

2018-03-14 00:07

周錫瑋、侯友宜達共識 藍新北市長人選4月6日出爐

2018-03-14 00:07

柯文哲國家定位說不清 林昶佐擬投入北市長選戰

2018-03-14 10:20

大巨蛋這顆蛋…就是柯P選舉軟肋

2018-03-14 00:07

陳良基：如果陸是重要戰場「的確要有一些人了解中國」

2018-03-13 14:40

婦聯會和黨產會進入司法大戰 雷倩緘默備戰

2018-03-14 02:55

故宮南院成最大蚊子館？ 立委建議開放做瑜珈

2018-03-14 11:06

切割吳音寧？ 林聰賢：任免在北農董事會不是農委會

2018-03-14 10:12

深澳電廠擴建 朱立倫：台電不能為發電忽略市民健康

2018-03-14 08:00

江啓臣：林佳龍花時間求證小道消息 難怪會被騙

2018-03-14 12:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top