一人公司騙台中市府？ 林天柒：台灣又沒有損失

2018-03-14 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市長林佳龍今天接受媒體人周玉蔻訪問時指出，市府相關單位與德國霍夫曼簽MOU所謂的「一人公司」，的確有疏失，媒體可以查證出這麼多資料，市府應該檢討改進。不過他也表示，因此案是全球台商總會長李天柒引薦，「很熟的朋友」，所以沒有作足SOP。他說已要求霍夫曼提供更多的資料佐證，否則合作案不會繼續。

介紹人李天柒也在廣播電話中表示，霍夫曼是他女婿的朋友，開的多家都是一人公司，因技術都在霍夫曼身上，被問到此案是否害到林佳龍，他大聲喊冤表示「台灣並沒有損失啊」並強調他是愛台灣的，因台中空汙嚴重，才想到如有這件投資案應該可以幫林佳龍，李天柒說，他認為一人公司案是選舉操作。

周玉蔻指此事可大可小，但這起一人公司投資案算是「烏龍案」嗎？會懊惱嗎？林佳龍強調，簽MOU只是一個開頭，市府本來就要進入評估階段，但對於此案要求檢討改進，未來針對投資案都會正面看待、審慎評估。

周頻問經發局長呂曜志會負政治責任下台嗎？林佳龍則表示，他的團隊都很積極任事，已引進美光科技、三井集團、安川集團等成績這次是因熟人介紹才會省略若干步驟，不能以為是純外資就不周延，媒體可以查證，市府也應該要做到。