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最低工資法送不出來她負責 孫大千：又是一個蔡氏騙局

2018-03-14 08:11聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

國民黨前立委孫大千。 圖／孫大千提供
國民黨前立委孫大千。 圖／孫大千提供
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勞動部長許銘春在立法院備詢時表示，勞動部將在今年底會提出「最低工資法」草案，更說「送不出來我負責」。前立委孫大千批評，這又是另一個標準的口惠而實不至的「蔡氏騙局」。

第一，因應低薪問題，總統蔡英文競選時就曾提出要訂定「最低工資法」政見。從當選至今，兩年的時間為什麼毫無作為呢？不過就是提出一個法案版本，有這麼困難嗎？可見不是不能做，只是不想做吧？

第二，按照勞動部的規畫，民國107年底草案會送到行政院，現在正在蒐集資料。所以，在過去兩年期間，連資料也沒有蒐集，不是擺明了選舉時的政見是一張「芭樂票」嗎？

第三，更妙的是，蔡英文總統去年底才溫情喊話，談到「基本工資三萬元」的「夢想」，勞動部居然也沒當一回事，既沒有立即展開行動，也沒有列為優先法案。有沒有「誠意」？是不是「當真」？清楚明白了吧！

第四，按照台灣現行的立法程序，勞動部的立法草案在今年底送到行政院後，還要通過院內核定程序，才能送出行政院成為院版法案。然後再送至立法院，再經過委員會審查、公聽會討論、朝野協商、及院會表決的冗長程序後才能完成立法。

所以，「最低工資法」幾乎可以確定不可能在2020年總統及立法委員大選前完成立法。到時候，因為立法院換屆及政府改組，立法草案勢必重新提出，再走一次流程。所以，法案上路根本遙遙無期。請問，這樣不是「詐騙」？什麼才是「詐騙」呢？

第五，其實，這一切都是經過精密的政治計算的結果，拖到今年底才提出勞動部版的立法草案，表面看似力挺勞工朋友，繼續爭取選票拼連任，實則暗中掩護資方老闆，獲取資源挹注打選戰。兩面討好，左右逢源。不得不令人讚嘆，這實在是「蔡氏騙局」的最高極致了！

孫大千認為，當「政治金光黨」可以在台灣政壇混得風生水起時，我們也就不必太意外，為什麼台灣的詐騙集團可以獨步全球了！

勞動部詐騙集團立法院

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