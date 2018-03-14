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李扁馬三朝的神祕D槽 3個小秘書挖出來…

2018-03-14 08:00聯合報 記者林敬殷／台北報導

李登輝（左）、陳水扁兩位前後任總統，影響台灣政治長達20年。 圖／聯合報系資料照...
李登輝（左）、陳水扁兩位前後任總統，影響台灣政治長達20年。 圖／聯合報系資料照片
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近來有媒體引述國安單位指出，為研究分析大陸國家主席習近平過去和台灣打交道，試圖從2015年11月的馬習會找出一些蛛絲馬跡，卻發現「最精彩的部分」付之闕如；暗指前總統馬英九在政權移交時，並未全部把檔案交出來。

此事雙方現在仍各執一辭。但無獨有偶，從2000年台灣首次政黨輪替以來，已完成三次政權交接，其實每次都被提及檔案交接問題。不只馬英九，李登輝、陳水扁都曾被指交接不實。深究其間原因，無非是因為政權交接法制化付之闕如，等於每個政權上台，都得再重新摸索一次。

扁爆料：前朝沒留半份國安檔案！

國民黨一黨獨大的局面，終究在2000年被民進黨終結，台灣首次政黨輪替也在總統直選後的四年出現。

首位民進黨籍總統陳水扁上台後，在隔年出版「世紀首航」，當時就披露了政權交接當時簡直是「驚濤駭浪」，還說國安會沒有留給他一份檔案。書一出版後，時任國安會秘書長的殷宗文、以及丁懋時、國民黨均反駁。

現任國民黨秘書長，十年前曾是馬政府時期政權交接小組成員的曾永權日前曾說，國民黨50年執政後的第一次政黨輪替，並沒有具體的制度可以參考依循，不過當時前總統李登輝也率先建立了一些做法，包括在選前要求國安局長向各組總統候選人進行國安簡報，而投票結束當天更指示參謀總長發言保證國軍效忠新的國家領導人。

不過，這樣的說法不為民進黨接受。陳水扁當時便以2000年的政權交接「是良心交接，不是制度交接」，「是口頭交接，不是清冊交接」，下了如此的註解。

一位曾在扁政府時期於總統府服務的人士證實，扁上任後，翻查檔案，尤其是屬於國防、外交的檔案，幾乎找不到，光是靠情治首長進行簡報，無助於了解先前以機密預算辦理，列為極機密的專案，例如奉天、當陽、明德等，都因此無從得知其中內容。

台北市議會曾當著市議員面前，以碎紙機銷毀議會人員忠誠資料。 圖／聯合報系資料照片
台北市議會曾當著市議員面前，以碎紙機銷毀議會人員忠誠資料。 圖／聯合報系資料照片
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扁交接：三萬多件公文神秘消失？

有鑑於2000年的政權輪替教訓，馬英九政府在2008年上任前，有備而來，除了推動立法力圖要為交接建立法制化，也鉅細靡遺要求扁的交接小組交出哪些檔案。

法案最後在立法院審議時難產，等到馬英九上台後，法制化進程不了了之，而當時馬的交接小組也向媒體表示，扁時期的總統府五長（正副總統、秘書長、兩位副秘書長）列冊移交的文件，只有7、800件，更質疑在政權輪替前夕，總統府購置57台碎紙機銷毀文件。

曾經使用過碎紙機的一位人士表示，2008年3月選舉結束後，確實收到指令要銷毀文件，不過，以他的了解，多半是不重要的文件和檔案，沒有留存或歸檔的必要性。

不過，媒體也曾報導過，總統府前秘書長詹春柏接獲情資指府方有違法使用機密資料疑慮，後來靠三位小秘書，花兩年進行公文大普查，發現民進黨八年執政期間，總統府有3萬6千件公文不知去向。在此之前，馬時期的官員也曾說，陳水扁曾拷貝不少外交檔案。

國家檔案局永久庫房具有防火、安全、穩定等特性。 圖／聯合報系資料照片
國家檔案局永久庫房具有防火、安全、穩定等特性。 圖／聯合報系資料照片
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扁營槓：檔案交接其實為查案用！

一位在扁執政時期任職的知情人士指出，他不全然了解是否有馬陣營所指控的3萬6千件公文，以他的了解，所謂的公文，究竟是公文，還是檔案，或是文件、備忘錄，必須先釐清，有不少國安、情治首長常會以「親密啟」類型呈報給總統，內容不乏機敏性的情資，這些裝在公文袋並彌封的機密情資，送到總統府收發室，自然會有留下公文收發紀錄，但問題是，這些算是公文，還是檔案？

他說，不乏情治首長欲在總統前面表功，爭相呈報情資，這些親呈給總統的資料，究竟是屬於國家的，還是陳水扁個人的？

他強調，在當年政權交接時，他們確實感受到馬政府針對不少個案，不管是內容、預算等，逐項逐次的詢問檔案在何處，日後當扁案陸續被爆，就連資助大陸民運人士王丹等資料也被公開，他們有一種深深感觸，與其說是為了交接，不如說是查案用的。

馬習會…精采部分檔案全被神隱？

馬政府卸任一年多，如今有媒體報導被前總統馬英九視為歷史定位的「馬習會」，國安單位找不到「精采部分」的部分，報道引述官員的話說，現有的「馬習會」檔案，多集中在「已經確認馬習會要在新加坡舉行」這基礎上的政府公文往返。

總統府昨天對外表示，獲移交有關「馬習會」專案檔案，主要內容涵括有本專案大事節略、辦理期間行政協調記錄、「馬習會」當天會議記錄以及相關國內外輿情簡報等四個部分檔案在案。檔案記述期間自前陸委會夏立言主委揭露二○一五年十月十四日「夏張會」起至「馬習會」會談結束。

總統府的說法，似乎有所保留，但總統府人士強調，他無法證實是否有應歸檔未歸檔、應交接而未交接，應由馬政府主責人士來回答這個問題。顯然，蔡政府沒有打算為此進行解釋或說明。

然而，一位知情人士表示，馬習會從一開始有想法，到後來真正進行文書往來，誰會相信是一個月就可以搞定的事？何況，現在行動通訊軟體這麼方面，重要訊息往來算不算是檔案的一部份？

2015年馬習會在新加坡舉行，舉世矚目。 圖／聯合報系資料照片
2015年馬習會在新加坡舉行，舉世矚目。 圖／聯合報系資料照片
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馬辦酸：別老抹黑 來點新招數吧！

不過對於總統府的指控，馬英九辦公室發言人徐巧芯表示，不解為何蔡政府執政後，三不五時就有不敢具名的官員、黨政高層、國安人士向媒體放話，影射馬英九似乎怎樣怎樣。拜託這些官員們，如果想指控什麽就直接說，開大門走大路舉行記者會，不要用放話的，「這種先抹黑、再移送的招數已經用到爛了，能不能來點新的？」

徐巧芯說，馬英九任內已經建立了兩岸政府官方接觸管道，「陸委會主委和國台辦主任都見面了，哪還需要透過密使？」蔡政府搞不好兩岸關係，就懷疑前任有什麼秘密管道，根本是「見笑轉生氣」。奉勸蔡政府的黨政高層和國安人士，兩岸關係沒什麼秘方，回歸「九二共識、一中各表」就對了。

檔案隨政權移交 最終還得法制化！

政權交接確實與否，不只在台灣發生，就連美、歐等國，也時有發生過檔案未能如實交接的情況。不過，無論如何，政權交接的法制化工作，仍是台灣必須儘早完成的一項重要工作。

在2016年，民進黨重返執政後，民進黨也曾推動總統副總統交接條例，並完成委員會初審，目前等待協商中，何時才能完成立法，恐怕有賴朝野各黨放下成見與立場才行。

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