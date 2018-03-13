談大巨蛋 林洲民：遠雄不回台建中心審查不可能發照

2018-03-13 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



大巨蛋變更設計案爭議不斷，預計4月3日進入台北市都市設計委員會，不過，台北市都發局長林洲民今天表示，大巨蛋設計最大癥結點，在於不符合建築技術規則第97條、127條，該2條牽涉逃生梯及開演唱會，他認為，如果遠雄不重新回到台灣建築中心審查，北市建管處不可能發照，因為「於法不合」。

林洲民指出，建築技術規則第97條有規範，逃生梯必須直達地面層，然而大巨蛋部分樓梯從B5出發、到達B2就停止，拐個彎才到達地面層，顯然不符合第97條規範。

林洲民表示，建築技術規則第127條則規範，若要開演唱會，觀眾席不能在地面層7公尺以下，大巨蛋內野、跟地面層差距已達10.5公尺，也不符合規定。

林洲民接著說，台建中心審查的是「性能式法規」，而「性能式法規」可以排除相關建築技術規則，不過，上週邀集遠雄、建築師公會、台建中心，一同討論建築技術規則97條、127條疑義，台建中心清楚表達，上述2條在過去3年都不是審查範圍內。

林洲民直言，內政部營建署並沒有授權台建中心審查建築技術規則97、127條，「我們也很納悶，為何遠雄不把這2條送審」，這2條不送審，北市建管處不可能發照，因為「於法不合」，並強調「我覺得最好辦法，就是台建中心審查」。

台北市都發局副局長張剛維補充，如果僅作為體育館，就不受建築技術規則127條限制，但如果要作為演藝場、演唱會，就適用127條。

張剛維提到，之前有向中央請示，中央回應，如果遠雄不想依建築技術規則127條修改觀眾席設計，還是可以用「臨時使用」方式舉辦演唱會，但遠雄每辦一場，就要向北市府主管機關申請。

媒體詢問，所以大巨蛋不能舉辦演唱會？林洲民說，遠雄有表達未來發照時，是否註記謹作體育館使用就好，但遠雄投資執行計畫書載明，大巨蛋體育活動佔59％、其餘4成屬於非體育活動，換言之，就會變成登記不屬實。