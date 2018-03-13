林昶佐參選台北市長？他回：目前不排除

2018-03-13 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



年底縣市長選舉，藍綠兩黨至今在台北市仍未推出市長參選人選，時代力量黨團今日上午公開表示不挺柯文哲，將會推出人選或是黨外人選。時代力量台北市黨部主委林昶佐今受訪表示，感謝大家對團隊的爆發力有所期待，近期與幕僚的確有在評估選市長的可能性，目前雖不排除這個可能，但還是不傾向做這個決定。