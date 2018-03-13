中國惠台31項措施搶才 黃國昌：無疑是砸錢搶人

2018-03-13 17:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



中國大陸日前公布31項惠台措施，時代力量立委黃國昌今在臉書上發文認為，中國的惠台措施，無疑是統戰的策略，透過砸錢搶人，企圖淘空台灣。

他強調，人才是國本，國家要留下人才的最好方式，就是提供好的就業環境和勞動條件。然而，台灣低薪的問題日益嚴重，特別是年輕人，已成國安問題。他指出，根據勞動部最新針對國內近5年專科以上畢業、逾百萬的社會新鮮人所完成的大調查發現，多達半數年輕人的月薪不到35K，其中還有近20萬人，只能以趨近22K的基本工資勉強度日。

黃國昌表示，這就是時代力量反對勞基法修惡，同時也推動「最低工資法」的主因，希望執政黨政府能正視勞動條件的重要性、傾聽勞工的心聲，尤其總統蔡英文總統曾說過，2018年給行政團隊最重要的任務，就是改善年輕人的低薪問題！