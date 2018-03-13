陳菊任總統府秘書長？林濁水：內臣權重必是亂世

2018-03-13 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



民進黨高雄市長初選底定，高雄市長陳菊北上擔任總統府秘書長或將逐漸明朗。對此，前民進黨立委今於臉書上表示，亂世才用內臣，若要陳菊要幫忙輔選，可用黨職身份輔選，千萬不要有「非常重要的內臣總管」。

林濁水臉書全文：

「總統、院長、部會首長、政務委員、直轄市、縣、國安會、國安局的設置和職權的規定憲法上都可以找得到，但是獨獨沒有總統府、總統府秘書長這幾個字，清楚說明他在憲政上的重要性比縣市長不重要；在官等上，秘書長下的三個局長都是事務官任用，不如直轄局處長是政務官，所以秘書長只是部長的地位，但是總統府依法律沒有對外行使國家公權力的能力，把他的權力限制得比部長空洞；既然只能管內不能管外，所以他只是府的內務總管。